Інді-розробники гри про мужчину, що сидить в казані та розмахує кувалдою, яка стала справжньою знахідкою для усіх контент-мейкерів, анонсували свій наступний проєкт, що обіцяє бути таким же кумедним та дратівливим, повідомляє 24 Канал.

Мова про студію, що стоїть за вірусною ігровою сенсацією Getting Over It, яку свого часу не пройшов лише найлінивіший стрімер чи відеоблогер, тішачи свою публіку ненавистю до всього живого після чергової невдачі.

Приклад страждань від Getting Over It: відео

Тепер розробники представили свій наступний проєкт, симулятор ходьби – Baby Steps, який за словами його творців здатний конкурувати навіть з Death Stranding від Хідео Кодзіми.

У проєкті гравцям належатиме провести головного героя Нейта через небезпечну подорож, вручну контролюючи кожен його крок на цьому шляху.

Кумедний трейлер: відео

Наразі неможливо сказати, скільки триватиме гра та якою буде її структура.

Зокрема не відомо чи будуть у ній контрольні точки, чи це буде ситуація подібна Getting Over It, коли єдина помилка здатна перекреслити увесь ваш прогрес та відкинути на самий початок.

Що відомо точно, так це те, що гра з'явиться не лише на ПК, а завітає також на PS5, а її вихід планується у 2024 році.