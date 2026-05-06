Главный злодей 007 First Light обязан образом американской суперзвезде с украинскими корнями

Будущая видеоигра о Джеймсе Бонде 007 First Light, удивит геймеров образом антагониста, при создании которого разработчики тесно сотрудничали с известным певцом украинского происхождения.

Не менее важным, чем сам "агент его величества" в любой части "бондианы" традиционно был главный злодей. Именно поэтому в IO Interactive максимально серьезно подошли к созданию антагониста для своей дебютной игры о Бонде, сообщает 24 Канал.

Что известно о главном злодее 007 First Light?

Главным злодеем проекта станет некий Баума – "король пиратов", который держит в страхе основанный им же утопический город Алеф (Aleph), информирует IGN.

Среди особенностей персонажа: колоритная внешность с дредами, татуировками и золотыми пальцами, которой тот частично обязан легендарному рок-музыканту Ленни Кравицу.

Однако, не менее интересным будет и характер злодея. Разработчики неоднократно подчеркивали, что Баума не будет злом в чистом виде, а скорее выступит перед геймерами как человек "серой морали".

Мы хотели чего-то большего, чем просто одностороннего злодея, мы хотели добавить харизмы. У него есть больше граней, которые могут удивить вас в сюжете игры. Но вам придется подождать, чтобы увидеть это,

– так о Бауме говорил генеральный директор и режиссер 007 First Light Хакан Абрак в комментарии для IGN.

Как Ленни Кравиц помог разработчикам?

Сформировать такой образ героя, IO Ineractive существенно помог именно Ленни Кравиц, которого выбрали актером, что воплотит персонажа в игре.

Об этом в интервью для Gamerant рассказал один из продюсеров проекта Теунс Смит.

В частности, он заявил, что "иметь хорошо сформированных и продуманных злодеев так же важно, как и иметь хорошо сформированного и продуманного главного героя" и объяснил как легендарный музыкант был включен в творческий процесс.

Что касается Ленни Кравица и создания этого персонажа Баумы, это также было чрезвычайно увлекательно. У нас было очень хорошее сотрудничество. Когда дело дошло до дизайна персонажей и создания костюмов, мы фактически работали все вместе: непосредственно наш художник по персонажам и его команда, а также команда стилистов. Он действительно сформировал то, кем является этот персонаж, так же, как его формирует его прошлое, собственная травма и то, через что он прошел,

– говорит Смит.

Как отмечает продюсер, каждая деталь в образе Баумы "выбрана намеренно", чтобы рассказать какую-то деталь о герое.

Я встречал людей, которые похожи на этого персонажа. Я рос на Багамах, а также в Нью-Йорке, и там были ребята, которые имели похожий вайб и занимались подобными вещами на островах. Он интересный парень,

– так говорил в комментарии о персонаже для тех же IGN сам Кравиц.

Откуда у Кравица украинское происхождение?

Приятно вернуться домой. Я много лет мечтал приехать в Украину,

– такие слова прозвучали от музыканта на его первом концерте в Украине в 2008 году, сообщает UaModna.

Дед Ленни родился в Киеве и был украинским ашкенази (субэтническая группа евреев – 24 Канал), который транзитом через Багамы оказался в Нью-Йорке.

Фамилия Кравиц – это американизированный вариант украинской фамилии Кравец, информирует Ukrainer.

С начала полномасштабного вторжения РФ, Ленни Кравиц неоднократно выражал поддержку Украине и даже присоединился к инициативе сбора средств #StandUpForUkraine.

Когда ждать релиз 007 First Light?

Возвращаясь в игровой мир напомним, что релиз долгожданной 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года.

Проект выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Несколько позже игра также получит версию для Nintendo Switch 2.