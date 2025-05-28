Apple купила свою первую студию видеоигр

Apple сделала первый шаг в направлении собственной игровой индустрии, приобретя небольшую студию. Пока что мы вряд ли можем говорить о крупных проектах, поскольку речь не идет о каком-то масштабном разработчике AAA-проектов. Однако "яблочная" компания может заняться ее расширением.

Первый игровой актив Apple

Технологический гигант официально сообщил о приобретении студии RAC7 – канадской команды из двух человек, которая стоит за созданием игры Sneaky Sasquatch. Об этом стало известно из отчета журналиста Digital Trends Джованни Колантонио. Представитель Apple подтвердил покупку в комментарии изданию, добавив, что компания рада присоединению команды RAC7, сообщает 24 Канал.

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В заявлении говорится, что Apple стремится сохранить и развивать успешный проект Sneaky Sasquatch, который уже стал популярным среди пользователей Apple Arcade. Представитель компании отметил, что Apple "продолжит обеспечивать замечательный опыт для игроков Apple Arcade с сотнями игр от лучших разработчиков игр в мире".

Пока известно лишь то, что текущие усилия будут направлены на поддержку Sneaky Sasquatch, но будет ли выпускать студия другие проекты, не уточняется. Учитывая, что там работает всего два человека, Apple может задуматься над поиском новых кадров в команду, чтобы выпускать больше собственных игр.

Что мы знаем о RAC7

RAC7 – это небольшая инди-студия, основанная в 2014 году Джейсоном Эннисом и Джесси Рингроузом в Ванкувере. К самым известным играм студии входят Dark Echo (2015) и Splitter Critters (2018), однако настоящий прорыв произошел именно с релизом Sneaky Sasquatch для Apple Arcade.

По словам Apple, приобретение RAC7 позволит студии еще глубже интегрироваться в экосистему Apple Arcade и эффективнее развивать свои игры. В то же время компания отметила, что будет продолжать сотрудничать с другими сторонними студиями для разработки новых проектов.