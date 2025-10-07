Американская студия Spellcast Studios запустила в Steam открытое тестирование своей фэнтезийной ролевой игры Ardenfall. Разработчики, которые называют себя "одержимыми The Elder Scrolls", уверяют, что их проект понравится поклонникам Skyrim и Morrowind, поскольку предлагает похожий игровой опыт.

Что предлагает игрокам Ardenfall?

События игры разворачиваются на острове Арденфолл, который технически является хоть и компактным, но открытым миром, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Steam.

Смотрите также Соучредитель Rockstar назвал лучшую игру студии за всю ее историю

Разработчики отмечают, что решение игрока будут иметь реальные последствия, а неигровые персонажи будут запоминать его выбор.

Игроки смогут исследовать города с интересными персонажами, погружаться в опасные подземелья и выполнять задания так, как им заблагорассудится.

В Ardenfall нет никаких указаний или пособий, поэтому для понимания мира придется читать дневники и быть любознательным.

Динамическая боевая система позволяет сочетать обычное оружие с магией, вызывать монстров, бросать зелья или даже избегать проблем с помощью заклинания левитации.

Трейлер Ardenfall – смотрите видео:

Текущий плейтест, присоединиться к которому можно на странице игры в Steam, содержит обновленную и дополненную версию предыдущей демоверсии. Полноценный релиз Ardenfall в раннем доступе на ПК запланирован на начало 2026 года.