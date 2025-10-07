Американська студія Spellcast Studios запустила у Steam відкрите тестування своєї фентезійної рольової гри Ardenfall. Розробники, які називають себе "одержимими The Elder Scrolls", запевняють, що їхній проєкт сподобається шанувальникам Skyrim та Morrowind, оскільки пропонує схожий ігровий досвід.

Що пропонує гравцям Ardenfall?

Події гри розгортаються на острові Арденфолл, який технічно є хоч і компактним, але відкритим світом, розповідає 24 Канал з посиланням на Steam.

Розробники наголошують, що рішення гравця матимуть реальні наслідки, а неігрові персонажі запам'ятовуватимуть його вибір.

Гравці зможуть досліджувати міста з цікавими персонажами, занурюватися в небезпечні підземелля та виконувати завдання так, як їм заманеться.

У Ardenfall немає жодних вказівок чи посібників, тож для розуміння світу доведеться читати щоденники та бути допитливим.

Динамічна бойова система дозволяє поєднувати звичайну зброю з магією, викликати монстрів, кидати зілля або навіть уникати проблем за допомогою закляття левітації.

Трейлер Ardenfall – дивіться відео:

Поточний плейтест, долучитися до якого можна на сторінці гри в Steam, містить оновлену та доповнену версію попередньої демоверсії. Повноцінний реліз Ardenfall у ранньому доступі на ПК заплановано на початок 2026 року.