Разработчики Ark выпустили трейлер будущего DLC, но были раздавлены потоком критики

Вчерашний день принес много стресса как поклонникам игр Ark, так и их разработчикам. Студия выпустила несколько анонсов, среди которых упоминание об Ark 2, DLC Ark: Lost Colony и DLC Ark: Survival Ascended. Кроме того, нам показали специальный юбилейный DLC для Ark: Survival Evolved под названием Aquatica. Но этот новый трейлер имеет один большой и ужасный недостаток, разозливший зрителей.

Все очень плохо

Действие Ark: Aquatica преимущественно происходит под водой, что и видно в новом трейлере. К сожалению, весь ролик, включая голос за кадром, был сгенерирован искусственным интеллектом, и это заметно даже невооруженным глазом. Все выглядит настолько плохо, что, кажется, было сгенерировано на самой дешевой генеративной модели, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Gamer.

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Ark: Aquatica описывается как "амбициозный подводный сеттинг, в котором 95% игрового процесса происходит под поверхностью". В ней появятся 17 новых существ, новые предметы, новые задания и "интригующая сюжетная линия".

Однако то, что должно было бы стать захватывающим впечатлением для фанатов Ark, быстро превратилось в разочарование. Непонятно, для чего компания использовала искусственный интеллект, если она легко могла записать ролик в самом игровом процессе. Некоторые пользователи уже предположили, что и само дополнение создавалось не вручную, а с помощью ИИ, а потому нас якобы может ждать аналогичная кривая графика в дополнении.

Смотрите трейлер DLC Ark: Aquatica: видео

На форумах, посвященных Ark, прямо сейчас многочисленные пользователи описывают свои негативные впечатления.

Абсолютная жадность [со стороны] Snail использовать искусственный интеллект для почти всего видео, включая голос за кадром, только для того, чтобы сэкономить немного денег на оплате художника, является абсурдной. Как они могли подумать, что это будет хорошо воспринято? Компания оторвана от жизни,

– пишет один из игроков.

Видео на YouTube также получило более 1100 комментариев за первые 11 часов, будущую игру называют "позором", "жалкой", "ужасной", "отвратительной" и кучей других похожих слов. В одном из случаев пользователь даже попросил продать проект другой студии, которая не будет использовать ИИ.

Сейчас ролик при 31 000 просмотров имеет всего 153 лайка и, если верить специальным программам, которые возвращают отображение дизлайков, более 3 000 человек поставили палец вниз. Очевидно, что трейлер не стал слишком популярным.

Стоит отметить, что Aquatica разрабатывается не главной студией Wildcard, которая начала франшизу, а сторонним партнером. Вчера Wildcard опубликовала твит, который, как пишет The Gamer, подозрительно похож на попытку дистанцироваться от DLC. В твите сказано: "ARK: Aquatica разрабатывается @SnailGamesUSA Colorado. Пожалуйста, следите за обновлениями". Было ли это действительно попыткой снять с себя ответственность из-за ужасного трейлера, который они просмотрели первыми, неизвестно. Сейчас Wildcard занята разработкой Ark 2 и Ark: Survival Ascended, а также завершает работу над Lost Colony, которая выйдет позже в этом году.