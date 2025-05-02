Художница покорила сеть артами по STALKER 2 Сердце Чернобыля
- Украинская художница hannajo покорила сеть своими артами по видеоигре STALKER 2 Сердце Чернобыля, в частности виртуальным диптихом с портретами Стрельца и Фауста.
- Ее страница в соцсетях служит "арт архивом", где представлены многочисленные мастерские рисунки, посвященные игре от GSC Game World.
Украинская художница поделилась в соцсетях своими артами по видеоигре STALKER 2 Сердце Чернобыля и покорила геймеров невероятным стилем.
Поклонники STALKER 2 продолжают выражать свою любовь к проекту GSC Game World в лучший из возможных способов – создавая настоящие произведения искусства, сообщает 24 Канал.
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Аномально прекрасные арты
Пока разработчики работают над планом обновлений STALKER 2, фанаты проекта удивлены фантастическими рисунками пользовательницы X под ником hannajo.
Художница использует собственную страницу в соцсети как своего рода "арт архив", а многие из ее творений посвящены как раз видеоигре от GSC Game World.
Наибольшего внимания за последнее время заслужил виртуальный диптих, где изображены знаковые для игры персонажи – Стрелок и Фауст.
Их портреты красуются на фоне удивительных мозаик Солнца и Луны и будто превращают их в своего рода Инь и Янь Зоны, что безусловно имеет интересный подтекст, учитывая сюжет STALKER 2.
Фантастические арты STALKER 2 / Фото hannajo
Кроме этих изображений страница художницы полнится и другими рисунками, посвященными хитовой игре, которые являются не менее искусными.