Xbox Game Pass пополнит одна из лучших Assasin's Creed – какие игры появятся в подписке в январе

Подписка Xbox Game Pass дарит геймерам возможность играть в сотни проектов, список которых к тому же частенько меняется. В январе его пополнит одна из лучших игр серии Assasin's Creed и несколько интересных видеоигр.

Для тех, кто не коллекционирует цифровые версии проектов в своих виртуальных библиотеках Steam или Epic Games Store, идеальным способом получить доступ к большому количеству интересных видеоигр является Xbox Game Pass.

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По цене всего в 190 гривен в месяц, в распоряжении геймеров оказываются более 100 разнообразных видеоигр, а чтобы они не надоели иногда туда добавляют новые проекты, убирая старые.

В частности, в январе "геймпасс" пополнит ряд интересных видеоигр, среди которых больше всего хочется выделить бестселлер от Ubisoft – Assassin's Creed Valhalla, что станет доступен для загрузки уже 9 января.

Трейлер Assassin's Creed Valhalla – смотреть видео

, что Valhalla на этот момент является последней Assasin's Creed, которая предлагает геймерам игровой процесс с элементами RPG, ведь новая часть Mirage вернулась к более традиционному геймплею из первых игр серии.

Вдобавок Microsoft порадует и фанатов Konami, поскольку 16 января в подписке появится Resident Evil 2 Remake.

Трейлер Resident Evil 2 Remake – смотреть видео

Кроме того, в январе Xbox Game Pass пополнят следующие проекты:

Figment – 9 января

– 9 января Super Mega Baseball 4 – 11 января

– 11 января We Happy Few – 11 января

– 11 января Those Who Remain – 16 января

– 16 января Turnip Boy Robs a Bank – 18 января

– 18 января Go Mecha Ball – 25 января

Итак, если вы еще не используете преимущества подписки от Microsoft, советуем задуматься над этой возможностью.