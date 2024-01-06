Xbox Game Pass пополнит одна из лучших Assasin's Creed – какие игры появятся в подписке в январе
Источник:Gamerant
Подписка Xbox Game Pass дарит геймерам возможность играть в сотни проектов, список которых к тому же частенько меняется. В январе его пополнит одна из лучших игр серии Assasin's Creed и несколько интересных видеоигр.
Для тех, кто не коллекционирует цифровые версии проектов в своих виртуальных библиотеках Steam или Epic Games Store, идеальным способом получить доступ к большому количеству интересных видеоигр является Xbox Game Pass.
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По цене всего в 190 гривен в месяц, в распоряжении геймеров оказываются более 100 разнообразных видеоигр, а чтобы они не надоели иногда туда добавляют новые проекты, убирая старые.
В частности, в январе "геймпасс" пополнит ряд интересных видеоигр, среди которых больше всего хочется выделить бестселлер от Ubisoft – Assassin's Creed Valhalla, что станет доступен для загрузки уже 9 января.
Трейлер Assassin's Creed Valhalla – смотреть видеоИнтересно, что Valhalla на этот момент является последней Assasin's Creed, которая предлагает геймерам игровой процесс с элементами RPG, ведь новая часть Mirage вернулась к более традиционному геймплею из первых игр серии.
Вдобавок Microsoft порадует и фанатов Konami, поскольку 16 января в подписке появится Resident Evil 2 Remake.
Трейлер Resident Evil 2 Remake – смотреть видео
Кроме того, в январе Xbox Game Pass пополнят следующие проекты:
- Figment – 9 января
- Super Mega Baseball 4 – 11 января
- We Happy Few – 11 января
- Those Who Remain – 16 января
- Turnip Boy Robs a Bank – 18 января
- Go Mecha Ball – 25 января
Итак, если вы еще не используете преимущества подписки от Microsoft, советуем задуматься над этой возможностью.