Альбом "Black Flag Resynced" разошелся тиражом в 2 миллиона экземпляров всего за один день после выхода

Культовая история об ассасинах и мореплавателях обрела новую жизнь. Первые результаты продаж свидетельствуют о том, что фанаты с нетерпением ждали качественного пиратского экшена в современной интерпретации.

Феноменальный успех в Карибском море

Компания Ubisoft официально подтвердила, что Assassin’s Creed Black Flag Resynced продемонстрировала впечатляющие результаты, продав более 2 миллионов копий всего за сутки после официального релиза. Этот показатель делает игру одним из самых успешных стартов во всей истории франшизы, что является редким достижением для обновленных версий или ремейков, пишет издание GosuGamers.

Релиз состоялся в июле 2026 года, и проект мгновенно возглавил чарты на всех актуальных платформах: PlayStation 5, Xbox Series и персональных компьютерах через сервисы Steam и Ubisoft Store.

Такой ажиотаж вокруг проекта объясняют не только ностальгией по оригиналу 2013 года, который в свое время стал фаворитом среди поклонников серии, но и существенными техническими усовершенствованиями. Продюсер игры Джастин Нг отметил, что разработчики приложили немало усилий, чтобы перенести атмосферу пиратской свободы на новое поколение оборудования, сохранив при этом аутентичный дух приключений Эдварда Кенвея.

Почему игроки выбрали ремейк?

Оригинальная Black Flag в свое время установила высокую планку для игр о морских сражениях и исследовании открытого мира. Версия Resynced предлагает игрокам не просто улучшенные текстуры, а полноценное переосмысление графической составляющей и механик, что сделало игру актуальной для современного пользователя. Несмотря на то, что Ubisoft часто держит данные о продажах в секрете, на этот раз успех оказался настолько масштабным, что издатель решил поделиться цифрами публично уже на следующий день после запуска.

Независимо от того, плывете ли вы с нами снова или впервые поднимаетесь на борт Jackdaw: СПАСИБО вам от всего сердца,

– прокомментировал представитель компании, обращаясь к сообществу.

Для сравнения: многим полноценным новым частям Assassin’s Creed потребовалось значительно больше времени, чтобы достичь такого количества проданных экземпляров. Это свидетельствует о том, что концепция морских приключений по-прежнему остается одной из самых любимых среди аудитории.

Горьковатый привкус триумфа и подарки для фанатов

Однако даже такой громкий успех не обошелся без противоречивых новостей. В сети появилась информация, что, несмотря на блестящие финансовые результаты, Ubisoft провела сокращение персонала в одной из команд, которая непосредственно работала над ремейком. Эти увольнения произошли почти одновременно с выходом игры, что вызвало волну обсуждений среди экспертов индустрии и игроков на тематических форумах, таких как Respec. Официального комментария относительно причин такого решения компания пока не предоставила.

В честь преодоления важной отметки в 2 миллиона копий разработчики подготовили приятный бонус для всех активных игроков. Пользователи могут получить эксклюзивную награду в игре, активировав ее через специальную страницу или внутриигровой магазин. Это стало частью праздничной кампании, с помощью которой Ubisoft хочет подчеркнуть важность сообщества в достижении этого рекорда.

В настоящее время Assassin’s Creed Black Flag Resynced продолжает удерживать высокие позиции в Steam, привлекая как ветеранов серии, так и новичков, которые ранее не имели возможности познакомиться с историей борьбы за свободу в эпоху пиратства.