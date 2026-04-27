Из Assassin's Creed Hexe удалили важный элемент, который одинаково ждали и не любили

Новые подробности об Assassin's Creed Hexe указывают на радикальную смену курса разработки. После кадровых перестановок в руководстве Ubisoft будущий проект о временах охоты на ведьм лишился элементов, которые ранее считались ключевыми для создания мистической атмосферы этой эпохи.

Чего не будет в Assassin's Creed Hexe?

Проект Assassin's Creed Hexe, который обещал стать одним из самых мрачных и оригинальных в серии, претерпел значительные внутренние трансформации. Согласно последним данным от надежного инсайдера, игра потеряла часть своего "магического" наполнения. Это произошло на фоне серьезных кадровых изменений в команде разработчиков, пишет IGN.

Смотрите также Все будущие игры Assassin's Creed: какие проекты мы ждем в ближайшие годы

В частности, проект покинул игровой директор Бенуа Рише, который ушел не только из команды Hexe, но и вообще из компании Ubisoft, как стало известно ранее из материала VGC.

Его отставка состоялась вскоре после того, как должность креативного директора уволил Клинт Хокинг, о чем также сообщало издание VGC.

Эти перестановки привели к тому, что во главе контента всей франшизы стал ветеран компании Жан Гесдон, который теперь также исполняет обязанности креативного директора Assassin's Creed Hexe. Именно с его приходом связывают решение очистить игру от всего, что выглядело слишком магическим. Об этом впервые сообщил инсайдер, известный как j0nathan.

Одним из наиболее ярких примеров такой коррекции стал уход от идеи управления животными. Ранее планировалось, что игроки смогут контролировать как минимум кота, но в итоге эту возможность решили отменить.

Магия в Assassin's Creed

Стоит заметить, что серия Assassin's Creed ранее часто экспериментировала с элементами научной фантастики и мистики. Основная концепция игр базируется на доступе к генетической памяти и использовании сверхъестественных способностей, оставленных древней цивилизацией. Однако степень вовлеченности "суперсил" в геймплее постоянно менялась.

В Assassin's Creed Odyssey главная героиня была фактически полубогиней с невероятными возможностями, что раздражало тех, кто ожидал от игр серии большей научности. Поэтому недавняя Assassin's Creed Mirage продемонстрировала возвращение к более приземленной и реалистичной приключенческой механике.

Действие Assassin's Creed Hexe разворачивается в Центральной Европе семнадцатого века, в разгар массовых судебных процессов над ведьмами. Учитывая такой сеттинг, фанаты ожидали появления определенных ведьмовских способностей, которые могли бы объясняться использованием артефактов, вроде Яблока Эдема, или особенностями родословной главных героев.

Например, механика контроля над животными уже была реализована в предыдущих частях серии, таких как Origins, Odyssey и Valhalla. В последней игроки могли использовать птицу для воздушной разведки. Однако в случае с Hexe разработчики решили выбрать другой путь.

Когда выйдет игра?

Ожидается, что Assassin's Creed Hexe выйдет не раньше 2027 года. До этого времени поклонники серии смогут оценить Assassin's Creed Black Flag Resynced, релиз которой запланирован на 9 июля. Таким образом, Ubisoft продолжает балансировать между созданием новых экспериментальных проектов и переосмыслением своей классики, постепенно отказываясь от чрезмерной фантастичности в пользу более серьезного исторического тона.