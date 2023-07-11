Сотрудница Ubisoft раскрыла подробности о предстоящей Assassin's Creed Hexe

До релиза предстоящей игры Assassin's Creed Hexe может оставаться еще несколько лет. Впрочем, рекрутерша компании Ubisoft уже сейчас раскрыла некоторые подробности о предстоящей игре.

О работе над Assassins Creed Hexe студия впервые объявила во время Ubisoft Forward 2022. Тогда геймерам впервые показали тизер предстоящей игры.

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Подробности Assassin's Creed Hexe

Конечно, первый тизер уже предложил некоторые интересные моменты об амбициозном продолжении серии. Например, тон и образы указывают на то, что игра, скорее всего, будет мрачным взглядом на франшизу и, возможно, будет следовать теме ведьм.

Фактически, Hexe в кодовом названии игры даже переводится как "ведьма" на немецкий язык. Это побудило многих поклонников предположить, что действие Assassin's Creed Hexe может происходить где-то в Германии 16 – 17 веков.

Теперь в своей публикации в LinkedIn рекрутерша Ubisoft Montreal Яра Таббара намекнула на некоторые детали будущего продолжения Assassin's Creed. Она утверждает, что игра "оставит большой след во франшизе".

В ответ на один из комментариев к публикации Таббара заявляет, что в игре во многом "будет сильная женская энергия". Это соответствует общей теме ведьм, к которой, кажется, идет игра. Также это может означать, что запись может быть даже сосредоточена вокруг женщины-протагониста.

Хотя это не прямое подтверждение популярных слухов, но эта публикация поддерживает теорию о том, что действие Assassin's Creed Hexe может происходить примерно в конце 16 – начале 17 века в Германии во время правления Священной Римской империи в континентальной Европе.