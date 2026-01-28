В сети появился трейлер Assassin's Creed Kyiv
- В TikTok пользователь prokopovfx создал вирусный трейлер Assassin's Creed Kyiv с использованием искусственного интеллекта.
- Видео собрало более 800 тысяч просмотров в X и TikTok, получив как восторженные, так и саркастические комментарии.
В сети стало вирусным видео, которое с юмором показывает как могла бы выглядеть видеоигра из серии Assassin's Creed, с местом действия в Киеве.
Пользователь TikTok разорвал сеть фантастическим видео, в котором представил как могла бы выглядеть известная видеоигра, если бы ее местом действия стала столица Украины, сообщает 24 Канал.
Как выглядел бы киевский ассасин?
Хотя в Украине длительное время работают офисы студии Ubisoft, информирует ubisoft.com, на представление нашей страны в самих проектах компании, это, к сожалению, не влияет.
В то же время это не мешает украинцам представлять – а что если бы?
Так себе подумал и пользователь TikTok под ником prokopovfx, который использовал искусственный интеллект чтобы создать зрелищный трейлер того, что назвал Assassin's Creed Kyiv.
В коротком видео, ассасин одетый в классический наряд ордена, прогуливается знакомым каждому киевлянину локациями и даже залезает на монумент Независимости.
Трейлер: смотрите видео
Аудиосопровождением первой части видео стала контроверсионная песня певицы Тины Кароль, за которую той даже пришлось извиняться.
Ролик разлетелся по соцсетям, собрав более 800 тысяч просмотров в X и TikTok, и сотни восторженных комментариев, правда, нашлись и иронично-саркастические.
Не будет (игры в Киеве – 24 Канал), потому что для Анимуса надо электроэнергия,
– пошутил пользователь jedem das seine.
ИИ и игровая индустрия:
Использование ИИ в создании видеоигр все еще остается неоднозначной темой.
Многие геймеры протестуют против такого метода разработки, одновременно даже самые популярные студии, вроде Larian или EA заигрывают с этим инструментом.
Миллиардер Илон Маск и вообще заявил, что его студия до конца 2026 года выпустит игру, полностью созданную с помощью ИИ.