У мережі з'явився трейлер Assassin's Creed Kyiv
- У TikTok користувач prokopovfx створив вірусний трейлер Assassin's Creed Kyiv з використанням штучного інтелекту.
- Відео зібрало понад 800 тисяч переглядів у X та TikTok, отримавши як захоплені, так і саркастичні коментарі.
У мережі стало вірусним відео, яке з гумором показує як могла б виглядати відеогра з серії Assassin's Creed, з місцем дії у Києві.
Користувач TikTok розірвав мережу фантастичним відео, у якому уявив як могла б виглядати відома відеогра, якби її місцем дії стала столиця України, повідомляє 24 Канал.
Як виглядав би київський асасин?
Хоча в Україні тривалий час працюють офіси студії Ubisoft, інформує ubisoft.com, на представлення нашої країни у самих проєктах компанії, це, на жаль, не впливає.
Водночас це не заважає українцям уявляти – а що якби?
Так собі подумав й користувач TikTok під ніком prokopovfx, який використав штучний інтелект аби створити видовищний трейлер того, що назвав Assassin's Creed Kyiv.
У короткому відео, асасин одягнений у класичне вбрання ордену, прогулюється знайомим кожному киянину локаціями та навіть залазить на монумент Незалежності.
Трейлер: дивіться відео
Аудіосупроводом першої частини відео стала контроверсійна пісня співачки Тіни Кароль, за яку тій навіть довелося перепрошувати.
Ролик розлетівся соцмережами, зібравши понад 800 тисяч переглядів у X та TikTok, та сотні захоплених коментарів, щоправда, знайшлися й іронічно-саркастичні.
Не буде (гри у Києві – 24 Канал), бо для Анімуса треба електроенергія,
– пожартував користувач jedem das seine.
ШІ та ігрова індустрія:
Використання ШІ в створенні відеоігор все ще залишається неоднозначною темою.
Чимало геймерів протестують проти такого методу розробки, водночас навіть найпопулярніші студії, як от Larian чи EA заграють з цим інструментом.
Мільярдер Ілон Маск й узагалі заявив, що його студія до кінця 2026 року випустить гру, повністю створену за допомоги ШІ.