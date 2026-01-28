У мережі з'явився трейлер Assassin's Creed Kyiv

У мережі стало вірусним відео, яке з гумором показує як могла б виглядати відеогра з серії Assassin's Creed, з місцем дії у Києві.

Користувач TikTok розірвав мережу фантастичним відео, у якому уявив як могла б виглядати відома відеогра, якби її місцем дії стала столиця України, повідомляє 24 Канал.

Як виглядав би київський асасин?

Хоча в Україні тривалий час працюють офіси студії Ubisoft, інформує ubisoft.com, на представлення нашої країни у самих проєктах компанії, це, на жаль, не впливає.

Водночас це не заважає українцям уявляти – а що якби?

Так собі подумав й користувач TikTok під ніком prokopovfx, який використав штучний інтелект аби створити видовищний трейлер того, що назвав Assassin's Creed Kyiv.

У короткому відео, асасин одягнений у класичне вбрання ордену, прогулюється знайомим кожному киянину локаціями та навіть залазить на монумент Незалежності.

Трейлер: дивіться відео

Аудіосупроводом першої частини відео стала контроверсійна пісня співачки Тіни Кароль, за яку тій навіть довелося перепрошувати.

Ролик розлетівся соцмережами, зібравши понад 800 тисяч переглядів у X та TikTok, та сотні захоплених коментарів, щоправда, знайшлися й іронічно-саркастичні.

Не буде (гри у Києві – 24 Канал), бо для Анімуса треба електроенергія,

– пожартував користувач jedem das seine.

