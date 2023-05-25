Геймплей Assassin's Creed Mirage будет напоминать ранние игры франшизы: трейлер и дата выхода

Студия Ubisoft наконец-то предложила поближе взглянуть на долгожданную игру Assassin's Creed Mirage, показав игровой трейлер на мероприятии Sony PlayStation Showcase. Похоже, что геймплей будущего проекта будет напоминать первые игры франшизы.

После официального анонса в 2022 году компания держала в тайне подробности о предстоящей игре Assassin's Creed Mirage. Теперь благодаря новому трейлеру поклонники получили представление, чего от нее ждать.

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Assassin's Creed Mirage

Одной из главных тем, лежащих в основе предстоящей игры, является идея, что это будет возвращение в форму ранних игр франшизы Assassin's Creed. Эта идея вместе с многочисленными слухами и утечками информации об Assassin's Creed Mirage вызвала ажиотаж среди фанатов.

В официальном игровом трейлере игроки могли увидеть, как главный герой Басим перемещается по средневековому Багдаду, уделяя значительное внимание стелсу, паркуру и убийствам. Видео демонстрирует современный взгляд на классические игры Assassin's Creed, а тон и игровой процесс напоминают приключения Альтаира и Эцио.

Ubisoft также представила некоторые новые способности, как вот "фокус асасина", позволяющий Басиму помечать и убивать несколько целей подряд, и новый элемент паркура с прыжком с шестом.

Геймплейный трейлер Assassin's Creed Mirage: смотрите видео

Разработчики также объявили, что игра выйдет 12 октября 2023 года. Конечно, Assassin's Creed Mirage – не единственная игра, над которой работает студия. Сейчас Ubisoft работает над несколькими играми, действие одной из которых происходит в феодальной Японии, а другой в Центральной Европе во время судебных процессов над ведьмами в 16 веке.