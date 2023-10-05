Assassin's Creed Mirage вышла в свет: игра получила первые оценки

Долгожданный релиз игры Assassin's Creed Mirage проходит 5 октября 2023 года. Игра вышла на многих платформах – PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One и Xbox Series X/S.

Перед полноценным релизом был открыт предварительный доступ к игре. Благодаря этому уже сейчас мы можем узнать первые оценки игры от ведущих изданий.

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Первые оценки игры Assassin's Creed Mirage

Сюжет 13 игры основной серии будет проходить в Багдаде во время Золотых времен ислама, за несколько десятилетий до событий Valhalla и расскажет историю Басима ибн Исхака – уличного вора, который постепенно становится полноправным членом Братства ассасинов.

В общем, Mirage действительно напоминает продолжение Assassin's Creed 2007 года, которая может быть палкой с двумя концами. С одной стороны это воплощает в себе то, что делает оригинальные приключенческие боевики такими замечательными, но с другой, иногда кажется, что игра застряла в конце 2000-х.

В результате получается веселый, ностальгический опыт, проходящий тонкую границу между чествованием истории франшизы, но с самого начала понятно, что положительных моментов здесь гораздо больше, чем отрицательных. Соответственно игра и получила твердую четверку от критиков.

Трейлер игры Assassin's Creed Mirage: смотрите видео

На известном агрегаторе Metacritic Assassin's Creed Mirage оценки разделены между платформами. Больше всего оценок на PS5 со средним результатом 77 (как и у ПК), на Xbox – 78.

Рецензенты на Opencritic в целом согласны с предыдущим агрегатором по Assassin's Creed Mirage, обеспечив игру прочным рейтингом и 71% положительных отзывов. Средняя оценка – 76 баллов.