Компания Ubisoft незаметно обновила баннер и логотип самой первой части серии на платформе Steam. Подобные действия разработчиков сразу вызвали волну обсуждений среди поклонников игры, сообщает Gamerant.
Намек в Steam и реакция сообщества
Геймеры обратили внимание, что на цифровой площадке Steam появились новые графические материалы для первой игры серии – Assassin's Creed 1.
Сообщество сразу выдвинуло несколько предположений: от выхода обычного патча с достижениями до внезапного релиза полноценного обновленного переиздания.
Многие надеются, что именно эта классическая игра станет следующей в очереди на переосмысление. Все эти события разворачиваются на фоне недавнего выхода обновленной версии Black Flag Resynced, которая показала неплохие продажи и получила теплый прием публики.
Трейлер пиратского ремейка: смотрите видео
В результате этого Ubisoft решила изменить подход к выпуску своих проектов. Вместо того чтобы наполнять рынок исключительно огромными ролевыми играми с открытым миром, компания планирует разнообразить формат релизов, добавив линейку ремейков под брендом Resynced, которые возвращают к жизни проверенные временем хиты.
В следующем году компания будет отмечать 20-летие франшизы Assassin's Creed, поэтому выпуск обновленной версии оригинальной игры был бы вполне логичным шагом.
Ожидается, что потенциальный ремейк под названием AC1 Resynced станет логическим продолжением и эволюцией концепции, заложенной в предыдущих обновленных версиях.
Несмотря на то, что официального анонса с точными датами разработчики пока не сделали, активность в Steam дает фанатам серьезные основания надеяться на скорые новости о возвращении легендарного Альтаира.