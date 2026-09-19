Компанія Ubisoft непомітно оновила банер та логотип найпершої частини серії на платформі Steam. Подібні дії розробників одразу викликали хвилю обговорень серед фанатів гри, повідомляє Gamerant.

Натяк у Steam та реакція спільноти

Геймери звернули увагу, що на цифровому майданчику Steam з'явилися нові графічні матеріали для першої гри серії – Assassin's Creed 1.

Спільнота одразу висунула декілька припущень: від виходу звичайного патчу із досягненнями до раптового релізу повноцінного оновленого перевидання.

Багато хто сподівається, що саме ця класична гра стане наступною у черзі на переосмислення. Усі ці події розгортаються на тлі недавнього виходу оновленої версії Black Flag Resynced, яка показала задовільні продажі та отримала теплий прийом публіки.

Трейлер піратського ремейку: дивіться відео

Унаслідок цььго Ubisoft вирішили змінити підхід до випуску своїх проєктів. Замість того, щоб наповнювати ринок виключно величезними рольовими іграми з відкритим світом, компанія планує урізноманітнити формат релізів додавши лінійку ремейків під брендом Resynced, які повертають до життя перевірені часом хіти.

Наступного року компанія святкуватиме 20-ліття франшизи Assassin's Creed, тож вихід оновленої версії оригінальної гри був би цілком логічним кроком.

Очікується, що потенційний ремейк під назвою AC1 Resynced стане логічним продовженням та еволюцією концепції, яку заклали у попередніх оновлених версіях.

Попри те, що офіційного анонсу із точними датами розробники поки не зробили, активність у Steam дає фанатам серйозні підстави сподіватися на швидкі новини про повернення легендарного Альтаїра.