Ubisoft впервые рассказала детали о VR-игре Assassin's Creed: Nexus

Компания Ubisoft наконец-то подтвердила то, о чем давно говорили инсайдеры: VR-игра по франшизе Assassin's Creed действительно получит название Nexus и выйдет уже в 2023 году.

Assassin's Creed: Nexus будет доступна на Meta Quest 2. Но, вероятнее всего, проект выйдет и на только что анонсированной гарнитуре Meta Quest 3.

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Assassin's Creed: Nexus

Разработчики еще раньше обещали, что большинство игр и приложений предыдущего устройства Meta Quest 2 будут совместимы с новой гарнитурой.

В сети отсутствует более подробная информация об Assassin's Creed: Nexus. Но пользователи уже могут оформить предварительный заказ на сайте Meta Quest.

Ubisoft также сообщила, что 12 июня во время Ubisoft Forward Live представят подробности Assassin's Creed: Nexus.

К слову, во время мероприятия Sony PlayStation Showcase студия Ubisoft показала геймплейный трейлер другой своей игры – Assassin's Creed Mirage. Релиз игры намечен на 12 октября 2023 года.