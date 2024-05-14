Раскрыто название и дату релиза Assassin's Creed, которая фигурировала под кодовым именем "Red"

С 2022 года мы знаем, что Ubisoft работает над игрой во вселенной Assassin's Creed, что погрузит нас в феодальную Японию. Ее рабочее наименование все эти годы было "Red", а реальное название, под которым игра станет известна на релизе, было раскрыто лишь вчера, вместе с некоторыми интересными деталями относительно даты, доступности, первого трейлера и даже цен на возможного DLC.

Название

Эту информацию обнародовала сама компания Ubisoft. Следующая часть многолетней игровой эпопеи будет называться Assassin's Creed Shadows. На официальной странице в соцсети X появилось сообщение об окончательном переименовании и короткий тизер с песочными часами.

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Судя по всему, сами часы являются графическим элементом, наложенным на реальный видеоряд с японскими экстерьерами. Они выглядят не таким реалистичным, как близлежащие дома. Хотя, зная, на что способны современные генераторы видео на основе искусственного интеллекта, можно предположить, что в целом весь тизер был сгенерирован чем-то вроде Sora от OpenAI.

Тизер Assassin's Creed Shadows: видео

Трейлер

Как можно увидеть на маленьком экране инсталляции, который мигает красными диодами, тизер выйди уже завтра, 15 мая 2024 года. Сообщение компании подчеркивает: "Смотрите официальный синематик-трейлер во время мировой премьеры 15 мая в 9 утра по тихоокеанскому времени". В Украине в это время будет 20:00.

Посмотреть трейлер в момент выхода или после можно будет здесь (не забудьте выставить напоминание):

Дата выхода

Следующая информация поступила от официального YouTube-канала Ubisoft, который опубликовал анонс, который вы можете видеть выше. В описании к нему сначала была обширная информация о трейлере, а также такие слова: "Доступно с 15 ноября 2024 года". И хотя компания быстро убрала это из описания, скриншоты остались в сети.

Пока рано говорить, действительно ли это правдивая дата выхода игры, но, вероятно, завтра мы об этом узнаем.

Доступность

Релиз Assassin's Creed Shadows ознаменует новую эру для франшизы, поскольку она не выйдет на консолях предыдущего поколения.

Согласно многочисленным сообщениям, в том числе от известного инсайдера Shinobi602, Assassin's Creed Shadows не выйдет на PlayStation 4 или Xbox One. Это означает, что игра будет доступна только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Это впервые с момента запуска этих консолей в 2013 году, когда последние игры серии Assassin's Creed не будут доступны на платформах.

Прошлогодняя Assassin's Creed Mirage вышла на всех платформах, кроме Nintendo Switch. Компания ранее уже заявляла: "Начиная с Assassin's Creed под кодовым названием RED, игры будут создаваться специально для консолей текущего поколения. Дополнительное время между ними позволит командам разработчиков усовершенствовать движок Anvil, чтобы обеспечить более отшлифованный игровой процесс".

Цены

Один из датамайнеров (те, кто изучают код игр и программ, то есть майнят данные) раскрыл несколько подробностей о будущем контенте для Assassin's Creed Shadows, который нас ждет уже после ее запуска, а также о ценах этих DLC. О стоимости самой оригинальной игры пока не говорят ничего.

Человек под ником @Ubisoft_Frax утверждает, что для Shadows выйдет как минимум два дополнения, цена каждого из которых будет составлять 25 долларов. Вы также сможете приобрести сезонный пропуск за 40 долларов.