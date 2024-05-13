Реклама в играх

Во время недавнего отчета о прибыли генеральный директор Electronic Arts говорил о возможном введении динамической рекламы, но не называл конкретные проекты, которые ее могут получить.

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Главной целью таких изменений, конечно же, является увеличение прибыли.

Реклама имеет возможность стать для нас значимым двигателем роста. Сейчас у нас есть команды внутри компании, которые изучают, как сделать очень продуманную реализацию внутри игрового опыта,

– говорит Эндрю Уилсон.

Однако он отмечает, что для этого "еще рано", и такие рекламные вставки не появятся завтра или через месяц.

Такая реклама, которая называется Dynamic Ad Insertion (DAI), будет показывать игрокам объявления на основе их привычек, истории и интересов. Как именно она их будет определять, пока неясно, ведь информация об этом, как правило, собирается через браузер.

Ничего нового

На самом деле реклама в играх не является чем-то новым как для рынка в целом, так и для самой Electronic Arts. Компания в течение двух десятилетий добавляла рекламу в некоторые свои игры, но она была несколько иной, чем та, о которой сейчас идет речь.

Сама концепция показа рекламы в играх, за которые пользователи платят деньги, была камнем преткновения для индустрии. Совсем недавно игроки были поражены "назойливой" рекламой на некоторых платформах, причем некоторые из этих платформ решили, что внезапные полноэкранные рекламные ролики — это хорошая идея. Обычно реклама в играх ограничивается билбордами, постерами и возможностями продакт-плейсмента, как, например, напитки Monster Energy, которые можно пить в игре Хидео Кодзимы Death Stranding.



Monster Energy в Death Stranding / Фото Kojima Productions

Но такие элементы являются заранее определенными и вписанными в игру на уровне графики и сюжета. Однако в сочетании с DAI, пользователи вполне могут увидеть динамически изменяемую таргетированную рекламу, которая вскоре появится в их играх в той или иной форме. Некоторые считают это естественным развитием индустрии, ведь доход от рекламы составляет потрясающий поток прибыли для многих сфер, и это просто еще один способ, которым издатели и разработчики могут воспользоваться, чтобы обеспечить себе больше заработка.

В январе также сообщалось, что Netflix рассматривает возможность размещения рекламы в играх на своем игровом сервисе, но только для клиентов, которые пользуются услугами Netflix с включенной рекламой.