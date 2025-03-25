В Assassin's Creed Shadows обнаружили остров, населенный исключительно котиками

Игроки Assassin's Creed Shadows нашли в проекте локацию, которая заселена преимущественно котами. Оказалось, что это место было вдохновлено реальным островом в Японии.

Несмотря на всю контроверсионность Assassin's Creed Shadows вышла довольно хорошей игрой, в которой есть множество интересностей, среди которых остров, населенный самым совершенным видом на планете – котиками, информирует 24 Канал.

К теме В Assassin's Creed Shadows нашли забавный способ получить "бессмертие"

Райское место

Не только удивительно реалистичный снег способен удивить игроков новинки Ubisoft. Геймеры нашли в проекте целый "кошачий" остров.

На первый взгляд, Аошима, спрятавшийся посреди озера Бива, ничем не выделяется на игровой карте. Однако, как только игрок ступит на его земли то увидит множество волшебных котиков, которые здесь хозяйничают.

Этот "райский" остров можно найти в провинции Omi, а добраться до него лучше всего на лодке с северо-запада локации Azuchi.

Расположение острова / Фото Ubisoft / Dexerto

Интересно, что этот японский остров существует и в реальной жизни. В 2015 году местность привлекла внимание мировых СМИ именно из-за того, что подавляющей частью населения здесь являются котики.

По данным New York Times в 2023 году на острове оставалось 5 человек и около 200 хвостатых.