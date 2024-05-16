Отмечайте в календаре: вышел трейлер Assassin's Creed Shadows, скриншоты и много информации

На днях Ubisoft наконец-то раскрыла релизное название следующей части Assassin's Creed, ранее известной как "Codename: Red". Компания выпустила трейлер, скриншоты, детали о сюжете, карте, персонажах, а также назвала точную дату выхода.

Как и обещала компания, трейлер выпустили вечером 15 мая. В нем мы увидели синематик-сцены, которые демонстрируют главных героев и некоторые намеки на сюжет. Однако, поскольку это лишь кинематографический ролик, мы не можем узнать, как игра будет выглядеть во время фактического игрового процесса, пишет Games 24.

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Вышел трейлер Assassin's Creed Shadows

Сюжет Shadows сосредоточится на мужчине-самурае, основанном на реальной исторической фигуре Ясуке, и женщине-ниндзя по имени Наоэ. В отличие от предыдущих игр Assassin's Creed с двумя протагонистами, эти двое будут работать совсем по-разному: Наоэ любит стелс и гаджеты, тогда как Ясуке – действует открыто и обладает тяжелым оружием и броней.

Трейлер Assassin's Creed Shadows: смотрите видео

Главные герои

Вот немного больше подробностей о Ясуке и Наоэ от разработчиков, а также о том, как они связаны между собой.

Ясуке . "Решение включить в Assassins' Creed Shadows реальную историческую фигуру этой эпохи, которой можно играть, было двояким: Ubisoft в Квебеке хотела включить самурая, а история Ясукэ была достаточно открытой, чтобы позволить творчество. Вокруг него все еще существует множество вопросов и спекуляций. Однако захватывающие факты не вызывают сомнений: будучи африканского происхождения, он прибыл в Японию, порабощенный португальцами. Он поражал своей высотой, силой и умом. Он служил под командованием японского даймё Ода Нобунага", – говорят создатели игры.

. "Решение включить в Assassins' Creed Shadows реальную историческую фигуру этой эпохи, которой можно играть, было двояким: Ubisoft в Квебеке хотела включить самурая, а история Ясукэ была достаточно открытой, чтобы позволить творчество. Вокруг него все еще существует множество вопросов и спекуляций. Однако захватывающие факты не вызывают сомнений: будучи африканского происхождения, он прибыл в Японию, порабощенный португальцами. Он поражал своей высотой, силой и умом. Он служил под командованием японского даймё Ода Нобунага", – говорят создатели игры. Наоэ. "В начале Assassin's Creed Shadows Наоэ – 17-летняя девушка из Иги, дочь одного из самых известных ниндзя эпохи, Фуджибаяши Нагато, который — несмотря на обещание оберегать ее — вынужден тренировать, чтобы она стала ему ровней в бою". Команда описывает Наоэ как "решительную, но сочувствующую", способную одолеть любого врага, одновременно проявляя сочувствие к жертвам войны и коррупции. "Поскольку ее родная провинция Ига находится на пути завоевания Нобунаги, она воочию видит разрушения, которые может принести война, и клянется использовать свои навыки, чтобы помочь своему народу", – добавляют разработчики Shadows.



Главные персонажи игры Ясуке и Наоэ / Фото Ubisoft

Игра в конце концов объединяет двух главных героев. Они начинают как враги, поскольку Ясуке находится в армии Нобунаги, который стремится объединить Японию и ведет свою армию в провинцию Ига для участия во Второй войне Тенсьо-Ига, тогда как отец Наоэ возглавляет сопротивление значительно большему врагу.

Оба протагониста находят друг друга через Нобунагу, хотя, по понятным причинам, их отношения начинаются не совсем удачно. Эта пара предоставляет игроку противоположные взгляды на Нобунагу и средства, которые он использовал для достижения своей цели,

– рассказали создатели игры в отдельном ролике, где они обсудили будущий проект.

Разработчики Assassin's Creed Shadows обсуждают новых протагонистов: видео на английском

Особенности

Разница в их социальном статусе отображается на самом мире, который будет по-разному реагировать на игрока в зависимости от того, за кого он играет. Наоэ, например, может представить себя крестьянкой и получить соответствующую реакцию, если, конечно, захочет, чтобы ее вообще заметили. Ясуке, с другой стороны, происходит из другой земли, но его статус самурая вызывает уважение у окружающих, поэтому люди будут кланяться ему на улицах.

Разные характеры Наоэ и Ясуке также приводят к тому, что они по-разному относятся к другим персонажам. Создатели говорят, что через них можно будет "испытать множество отношений".

Кроме структуры с двумя протагонистами (которая, кстати, похожа на то, что мы видели в Assassin's Creed Syndicate), Ubisoft обещает, что Assassin's Creed Shadows будет включать новые функции, такие как изменение времен года и фокус на свете и тени во время игры , что будет обеспечиваться новой глобальной системой освещения. Вы также сможете выбирать, за какого персонажа играть в большинстве миссий , хотя будет несколько сюжетных миссий, специально привязанных к Ясуке или Наоэ.

, что будет обеспечиваться новой глобальной системой освещения. Вы также , хотя будет несколько сюжетных миссий, специально привязанных к Ясуке или Наоэ. В игре также появятся разрушаемые объекты, что будет особенно заметно, когда вы будете громить лавочку в роли Ясукэ.

Паркур также претерпит некоторые изменения, в частности, появится крюк для игры за Наоэ. Его видно в трейлере.

Выбивание врагов возвращается, чтобы вы могли сделать настоящий пацифистский забег.



Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft



Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft

В целом, Ubisoft обещает более открытый, нелинейный дизайн миссий.

Из менее позитивных новостей, похоже, что Shadows может требовать подключения к интернету, но это пока не на 100% подтверждено.

Карта

Ubisoft заявила, что карта Японии для Assassin's Creed Shadows "примерно такого же размера", как и карта Египта в Assassin's Creed Origins 2017 года. Это несколько меньше, чем в Valhalla или Odyssey, но все еще немало.

Карта будет меньше, но плотнее, ее будет интересно исследовать. Пользователи смогут пройти все, что предложит игра, не беспокоясь, что придется потратить на нее сотни часов.

Дата выхода, цены и комплектация

Студия подтвердила, что игра выйдет 15 ноября на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК. Это будет первая игра за десятилетие, которую не выпустят на Xbox One или PlayStation 4.

Первое глубокое погружение в игровой процесс Assassin's Creed: Shadows ожидается на Ubisoft Forward 10 июня. Также практические возможности будут на фестивале Summer Games Fest со снятием эмбарго 12 июня.



Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft



Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft

К приобретению будут доступны несколько комплектаций:

Стандартное издание (69,99 доллара): базовая игра и бонус за предварительный заказ в виде квеста "Брошенный на растерзание псам".

Gold Edition (109.99 доллара): базовая игра, квест "Брошенный на растерзание псам", сезонный абонемент, ранний доступ за 3 дня до релиза.

Ultimate Edition (129,99 доллара): базовая игра, квест Throwned to the Dogs, сезонный пропуск, 3 дня раннего доступа и Ultimate Pack с наборами снаряжения и оружия, очками навыков и фильтрами для фоторежима.

Коллекционное издание

Для игроков также будет доступно коллекционное издание.

В центре набора — невероятная 40-сантиметровая статуэтка Наоэ и Ясуке, разрисованная вручную. Также вы найдете эксклюзивный футляр из стали, коллекционный артбук с потрясающими литографиями, предмет под названием "цуба" в натуральную величину и с подставкой для демонстрации, (специальная защита для руки, которая использовалась в паре с катаной), роскошную карту мира и "тщательно изготовленный" японский настенный свиток размером 70x30 сантиметров.



Коллекционное издание Assassin's Creed Shadows / Фото Ubisoft

Все это упаковано в коробку, которая сама по себе является предметом коллекционирования.

Для настоящего фаната это стоит того, чтобы за него заплатить 239,99 доллара США. Это, пожалуй, самое большое и самое смелое коллекционное издание в истории серии.

Над игрой работали украинцы

Assassin's Creed Shadows, которую возглавляет и разрабатывает Ubisoft Quebec, на протяжении многих лет разрабатывали 15 других студий.