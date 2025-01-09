Ubisoft снова переносит Assassin's Creed Shadows: игрокам придется подождать

Ubisoft объявила о новом переносе даты выхода игры Assassin's Creed Shadows. Изначально релиз был запланирован на 14 февраля 2025 года, но теперь игрокам придется подождать еще несколько недель - до 20 марта 2025 года.

Это уже вторая отсрочка проекта: сначала релиз должен был состояться в ноябре 2024 года, напоминает 24 Канал. Представители Ubisoft объясняют, что дополнительное время используют для доработки игры, в частности для учета отзывов игроков и обеспечения высокого качества продукта.

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Что известно об игре

Assassin's Creed Shadows перенесет игроков в феодальную Японию, где они смогут взять на себя роль шиноби-ассасина и самурая. Обещания увлекательного открытого мира, динамичных боев и уникального сюжета продолжает подогревать интерес к проекту, даже несмотря на задержки. В то же время геймеры продолжают спорить о возможном качестве игры. Многие выражают скепсис.

На фоне финансовых трудностей Ubisoft, вызванных ниже ожидаемых продажами других проектов, таких как Star Wars Outlaws, и закрытием XDefiant, новости о переносе Shadows вызвали смешанные реакции в сообществе. Однако компания отмечает, что качество игры стоит на первом месте.

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Ubisoft также поделилась, что дополнительное время позволит игрокам получить настоящее удовольствие с первого дня. Ожидание станет немного длиннее, но, как отмечают разработчики, это оправдано.