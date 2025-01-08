На своей странице в соцсети X маркетинг дизайнер GSC Games Тарас Кукурян отметил, что команда работает над игрой и 2025 год будет "очень интересным для фанатов STALKER 2", сообщает 24 Канал.

Читайте на сайте Из-за огромного успеха STALKER 2 разработчики могут добавить в игру вырезанный контент

Что нового может появиться в STALKER 2

Ранее владелец GSC Games Максим Криппа в интервью упоминал о том, что STALKER 2 будет иметь дополнения и многопользовательский режим. Но такие планы на игру компания имела еще до релиза. После успешного запуска и бешеной популярности все несколько изменилось.

Благодаря высоким продажам и поддержке игроков, студия GSC Game World планирует вернуть в игру вырезанные элементы, а также ввести новые функции на основе отзывов сообщества.

С момента релиза игра уже получила несколько патчей, а следующее масштабное обновление запланировано на начало 2025 года.

Смотрите также Все концовки STALKER 2: Сердце Чернобыля и объяснения

Появится ли STALKER 2 на PS5

Несмотря на успех игры, ее версия для PlayStation 5 пока не анонсирована. Однако активная поддержка проекта и расширение функционала свидетельствуют о долгосрочных планах студии, направленные на совершенствование игры и поддержку интереса сообщества.