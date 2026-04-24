Все будущие игры Assassin's Creed: какие проекты мы ждем в ближайшие годы

Франшиза о противостоянии ассасинов и тамплиеров готовится к масштабному расширению. Компания Ubisoft работает над несколькими амбициозными проектами, охватывающими разные исторические эпохи и платформы. Впереди игроков ждут как классические приключения, так и экспериментальные форматы в игровой вселенной.

Чем удивят разработчики в новых частях серии?

Ближайшим крупным релизом, на который ориентируются фанаты, станет обновление легендарного пиратского приключения. Игра под названием Assassin's Creed Black Flag Resynced имеет официальную дату выхода – 9 июля 2026 года. Проект разрабатывается студией Ubisoft Singapore для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, пишет 24 Канал.

Это не просто косметическое улучшение, а полноценное переосмысление путешествия Эдварда Кенвея на базе современного движка Anvil. Разработчики обещают значительные визуальные обновления, переработанную систему освещения и внедрение новой динамической системы погоды.

Важно отметить, что обновленная версия Black Flag не будет содержать ролевых элементов, присущих последним частям серии, и сосредоточится на классическом игровом процессе. Игроков ждут измененные боевые механики, переработанные миссии и совершенно новые сюжетные линии, которые дополнят оригинальную историю 2013 года.

Интересно, что разработку возглавляет та же студия, которая работала над морским экшеном Skull & Bones. Несмотря на масштабные обновления, проект не будет иметь многопользовательского режима или дополнительного загружаемого контента (DLC).

Параллельно с консольными проектами Ubisoft активно осваивает мобильный рынок. Проект под названием Assassin's Creed Jade станет первой полноценной игрой серии с открытым миром для устройств на базе Android и iOS. Сюжет перенесет игроков в древний Китай 215 года до нашей эры.

Одной из главных особенностей станет возможность впервые в истории франшизы создать собственного ассасина с нуля. Разработчики адаптируют фирменный паркур даже для Великой китайской стены, оптимизируя управление под сенсорные экраны.

Хотя точная дата выхода еще не объявлена, игра уже сменила кодовое название на официальное и готовится к релизу.

Для ценителей мрачной атмосферы готовится Assassin's Creed Codename Hexe. Этот проект позиционируется как очень необычная игра, отличающаяся от всего, что серия предлагала ранее. Производством руководит Клинт Хокинг, известный работой над Watch Dogs Legion, а разработку ведет студия в Монреале.

Предполагается, что события будут разворачиваться в Европе 16 века во время охоты на ведьм. Это может быть экспериментальная ролевая игра с элементами мистики, что станет новым флагманом серии.

Кроме того, Ubisoft возвращает во вселенную Ассасинов мультиплеер. Проект под кодовым названием Assassin's Creed Invictus разрабатывается как отдельный многопользовательский опыт. Это станет долгожданным возвращением онлайн-режимов, которых не было в играх серии уже около десяти лет.

Также продолжается сотрудничество с платформой Netflix, которая включает не только сериал, но и разработку эксклюзивной мобильной игры для подписчиков сервиса. Над сериалом работают исполнительные продюсеры, известные по таким шоу как "Мир Дикого Запада" и "Halo". Хотя детали этих проектов пока держатся в секрете, они подтверждают стратегию компании на расширение бренда за пределы традиционного гейминга.