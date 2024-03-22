Разработчик Baldur's Gate 3 показал раннюю версию одного из самых популярных персонажей игры

На конференции GDC в Сан Франциско, основатель Larian Studios Свен Винке продемонстрировал публике один из ранних прототипов внешности, вероятно, самого популярного персонажа Baldur's Gate 3.

Персонажи Baldur's Gate 3 – это один из определяющих факторов успеха проекта. Их харизма, истории и юмор сделали проект Larian Studios лучшей игрой 2023 года, однако интересно узнать, что некоторые из них могли выглядеть совсем иначе.

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BG 3 находилась в разработке долгих 6 лет (3 из которых в раннем доступе) и за это время было опробовано немало концептов и прототипов, в том числе и относительно героев игры.

Так недавно один из руководителей студии – Свен Винке, выступил на Game Developers Conference 2024 и продемонстрировал широкой общественности как выглядела одна из ранних версий импозантного вампира Астариона.

Поклонники игры были удивлены, узнав, что их любимый бледнокожий, беловолосый высокий эльф мог стать тифлингом с желтыми глазами и темными волосами.

Ранняя версия Астариона / Фото Larian Studios / IGN

Винке не сообщил, когда именно было решено, что Астарион будет эльфом, каким его знают все сегодня, но, учитывая, насколько важна раса персонажа для его истории, изменения, видимо, произошли где-то в первые годы разработки.

Учитывая то, что Baldur's Gate 3 создавалась достаточно долго, то существует большая вероятность, что и другие герои проекта имеют собственные альтернативные версии, кардинально отличающиеся от тех, которые геймеры увидели в 2023 году.

Поэтому вполне возможно, что когда-то Свен Винке поделится с поклонниками игры ранними версиями других персонажей проекта.