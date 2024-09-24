Две компании запускают масштабную инициативу для борьбы с токсичностью в играх и киберспорте

Киберспортивная компания из Дании и продавец электроники Elgiganten объединились, чтобы запустить инициативу, направленную на борьбу с токсичным поведением в играх и киберспорте. Что они предлагают?

Токсичному поведению не место в киберспорте

Целью этого сотрудничества называют поощрение геймеров создавать позитивную среду во время участия в обычных и соревновательных матчах, пишет eSportsInsider.

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Инициатива, известная как "Меньше пылайте, больше играйте", предусматривает появление на рекламных материалах игроков в Counter-Strike из команды Astralis, которые "взяли на себя обязательства против токсичности". Что именно это означает на практике, непонятно, но речь может идти, например, об отказе от нецензурной лексики во время игр и максимально дружелюбные публичные отношения с соперниками.

Другой стороной этой кампании является рекламная скидка на ряд игровых товаров, доступных на вебсайте Elgiganten. Интересным моментом является то, что коды для получения этих скидок имеют длину более 100 символов и фактически составляют полноценную фразу с посылом против токсичности в сети и вне ее. Это должно заставить геймеров "задуматься над важностью позитивного поведения".

Я в восторге от того, что мы привлекаем внимание к поведению в интернете, особенно к жесткому тону в игровом сообществе. Как отец двух маленьких детей, которые только вошли в цифровой мир, я знаю, насколько важно подавать положительный пример в пространстве, где все еще доминируют язык ненависти, токсичность и сексизм,

– заявил Фредерик Брандт, создатель контента для Astralis.

Брандт говорит, что конечной целью кампании является обеспечить нулевую толерантность к токсичному поведению и установить высокие стандарты для следующего поколения.

Эта инициатива — не первое сотрудничество Astralis и Elgiganten. В августе 2023 года стороны заключили другое соглашение, которое продлится до 2026 года.