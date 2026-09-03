Astralis возрождается из пепла: команда вновь собирает игроков после прежних проблем

Легендарная киберспортивная организация Astralis, пережившая затяжной кризис и едва не обанкротившаяся, возвращается к жизни. Четырехкратные чемпионы мира по Counter-Strike проводят глобальные реформы, отказываются от старых догм и вновь собирают таланты для возвращения на вершину.

Новый путь датского гиганта

После нескольких лет ужасных результатов и неудач на квалификациях руководство известного клуба решилось на радикальные меры. Последней каплей стал позорный вылет из турнира в Кельне, после которого капитан команды Расмус "HooXi" Нильсен откровенно признал слабость состава. Теперь датчане полностью пересматривают свою философию, пишет Dust2.

От угрозы банкротства к новым трансферам

Несмотря на серьезную угрозу банкротства в 2025 году, когда владельцы искали покупателя за 2–3 миллиона долларов США, клуб нашел силы для возрождения. Ранее датскую команду преследовали неудачи – команда пять раз подряд пропускала главные турниры, в частности, уступила украинцам из B8 на квалификации к BLASTtv Austin Major 2025.

Чтобы спасти бренд, руководство клуба отказалось от исторического правила привлекать только датчан, которое действовало с момента основания организации в январе 2016 года. Бывший украинский тренер NAVI Михаил Благин даже советовал им подписать литовца Юстинаса Лекавичуса.

Польско-украинский дуэт спасителей

В июле 2026 года руководство решилось на исторический шаг и наняло первого тренера-иностранца – поляка Филиппа Кубского. Под его руководством команда FaZe Clan ранее выигрывала престижные трофеи и выходила в финалы нескольких мейджоров.

Настоящей сенсацией стало также подписание перформанс-коуча Урсулы Климчак, которая три года успешно работала в украинском клубе NAVI и помогла команде выиграть чемпионат мира в Копенгагене.

Ее опыт и поддержка помогали игрокам справляться с давлением и преодолевать самые сложные эмоциональные моменты,

– прокомментировал ранее представитель организации Natus Vincere.

Новая ставка на молодежь

Теперь известный клуб возобновляет работу своей академии Astralis Talent. Возглавить молодежный состав доверили 28-летнему британскому специалисту Томасу Уттингу, который весной завершил карьеру профессионального игрока. Ранее он выступал за команду Into The Breach и сумел войти в восьмерку лучших на BLAST.tv Paris Major 2023.

Хотя имена новых молодых игроков пока держатся в секрете, возобновление работы академии ясно указывает на долгосрочные планы руководства вернуть Astralis в мировую элиту Counter-Strike 2.