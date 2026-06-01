ASUS представила юбилейную консоль ROG Xbox Ally X20 с долгожданными обновлениями

На выставке Computex 2026 компания ASUS официально представила новую итерацию своей популярной портативной игровой системы. Обновленная консоль ROG Xbox Ally X20 получила ряд технических усовершенствований, которые делают ее одним из самых мощных и функциональных решений на рынке портативного гейминга.

Какие обновления получила ROG Xbox Ally X20?

Бренд Republic of Gamers (ROG) празднует свое 20-летие, и именно к этой дате ASUS приурочила выпуск обновленной версии своего портативного игрового компьютера. Новая модель, получившая название ROG Xbox Ally X20, продолжает партнерство с игровым подразделением Microsoft и предлагает пользователям полностью перепроектированную материнскую плату, улучшенное управление и кардинально новый дисплей, пишет издание Neowin.

Хотя по своей архитектуре устройство базируется на предыдущей модели Ally X, разработчики внесли существенные коррективы в дизайн и эргономику, включая полупрозрачный корпус, сквозь который видно внутренние компоненты с золотистыми акцентами.

Самым заметным изменением стал переход на OLED-технологию. Новый дисплей имеет диагональ 18,8 сантиметра (7,4 дюйма), что немного больше 7-дюймовых экранов предыдущих версий. Панель Nebula HDR поддерживает частоту обновления 120 герц, имеет время отклика 0,2 миллисекунды и пиковую яркость 1400 нит. Благодаря сертификации VESA DisplayHDR 1000 и полной поддержке Dolby Vision, изображение обещает быть чрезвычайно контрастным и насыщенным.

Хотя это было распространенным запросом с первого дня, мы хотели дать игрокам дисплей, который был бы действительно ориентирован на гейминг, и после лет исследований и разработок мы получили модель со всеми нужными характеристиками,

– прокомментировал официальный представитель компании ASUS.

Кроме качества изображения, инженеры позаботились о комфорте использования в сложных условиях освещения. Специальное покрытие Corning Gorilla Glass с технологией DXC позволяет уменьшить блики от внешних источников света на 65 процентов.

Этот дисплей Nebula HDR предлагает разрешение Full HD с частотой обновления 120 герц и поддержкой FreeSync Premium Pro - абсолютный must-have для любого игрового дисплея,

– добавил представитель компании.

Инновационное управление и аппаратная начинка

Существенные изменения претерпели и контроллеры устройства. В модели Ally X20 использовали джойстики на основе технологии TMR (туннельное магнитосопротивление). В отличие от стандартных решений, такие стики практически не подвержены дрейфу, обеспечивают более высокую точность ввода и потребляют значительно меньше энергии по сравнению с магнитными датчиками Холла предыдущих поколений.

Еще одной интересной деталью стал "трансформированный" D-Pad. Пользователь может легким движением (поднятием и поворотом) переключать его между классическим четырехпозиционным и восьмипозиционным режимами, что особенно актуально для файтингов.

Несмотря на значительные внешние и эргономические изменения, внутренняя мощность осталась на уровне предыдущей флагманской модели. Сердцем консоли является чип AMD Ryzen AI Z2 Extreme, который работает в паре с 24 гигабайтами оперативной памяти типа LPDDR5X и накопителем PCIe 4.0 NVMe емкостью 1 терабайт. Для лучшего хвата заднюю панель устройства оснастили резиновым покрытием, а кнопку Xbox теперь выполнили в фирменном зеленом цвете.



Виртуальный экран

Интересной особенностью ROG Xbox Ally X20 является то, что ASUS планирует поставлять консоль в комплекте с очками дополненной реальности ROG XREAL R1 Edition 20, пишет GamesRadar. Эти очки способны проецировать перед глазами пользователя виртуальный экран диагональю 434,3 сантиметра (171 дюйм), что фактически позволяет не ограничиваться размерами встроенного дисплея во время игры.

Цены

Сейчас компания еще не объявила окончательную стоимость новинки, однако эксперты прогнозируют высокую цену. Учитывая, что предыдущая модель Ally X стоила 999,99 доллара, а очки отдельно продаются за 849,99 доллара, общая стоимость комплекта может превысить 2000 долларов.

Официальный старт продаж запланирован на праздничный период конца 2026 года. Таким образом, ASUS создает премиальный продукт для коллекционеров и энтузиастов, которые стремятся получить максимум от портативного гейминга.