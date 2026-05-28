Почему портативный гейминг стремительно дорожает?

Компания Valve официально объявила о значительном повышении стоимости своих флагманских моделей Steam Deck с OLED-экранами. Теперь версия с накопителем на 512 гигабайт обойдется покупателям в 789 долларов США, хотя ранее ее цена составляла 549 долларов. Старшая модель на 1 терабайт продемонстрировала еще более существенный скачок: ее цена выросла с 649 до 949 долларов США. Таким образом, стоимость устройств увеличилась более чем на 40 процентов, о чем сообщает издание Neowin.

Смотрите также Новая эра цифровой торговли: Valve масштабно обновила Рынок сообщества в Steam

Steam Deck OLED снова в наличии, но с повышением цены для обеих моделей из-за роста стоимости памяти и накопителей,

– прокомментировала компания Valve в своем официальном блоге.

Ситуация с ценообразованием выглядит особенно тревожной на фоне того, что Steam Deck OLED на 1 терабайт теперь стоит дороже, чем недавно представленная PlayStation 5 Pro, цена которой в США составляет 900 долларов.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Несмотря на то, что консоль от Valve присутствует на рынке уже несколько лет и иногда демонстрирует трудности с запуском современных игр с высокими требованиями к железу, она стала дороже, чем когда-либо прежде.

Кроме рынка США, изменения коснулись Канады, Европы, Великобритании, Австралии и Польши. Например, в странах Еврозоны модель на 512 гигабайт теперь стоит 779 евро, а версия на 1 терабайт – 919 евро.

Причины очевидны

Основной причиной такого непопулярного решения разработчики называют глобальный кризис компонентов и логистические трудности. Активное инвестирование в технологии искусственного интеллекта со стороны крупных игроков рынка привело к дефициту чипов памяти, что автоматически подняло их себестоимость для производителей другой электроники.

Сама консоль Steam Deck не изменилась. Эти новые цены отражают текущее состояние стоимости компонентов и другие глобальные логистические вызовы во всей отрасли,

– добавила компания в своем заявлении.

Valve не единственная

Valve не единственный производитель, который вынужден пересматривать финансовую политику:

Издание Game Developer отмечает, что Sony, Microsoft и Nintendo также постепенно повышают стоимость своего оборудования.

Например, цена стандартной Xbox Series X выросла на 150 долларов и теперь составляет 649,99 доллара, а Sony подняла цены на свои консоли минимум на 100 долларов.

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава также обратил внимание на геополитические факторы: вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном спровоцировал рост цен на нефть, что негативно повлияло на рентабельность производства электроники из-за подорожания логистики.

Для тех пользователей, кто не готов отдавать почти тысячу долларов за портативный ПК, единственная утешительная новость заключается в наличии восстановленных моделей Steam Deck с LCD-экранами. Их все еще можно приобрести по цене до 400 долларов США, однако запасы таких устройств ограничены, и они могут быстро исчезнуть из продажи из-за ажиотажа вокруг новых ценников OLED-версий.

Смотрите также В Steam появилась страница Peak or Die – нарративной игры о восхождении на украинские Карпаты

Дальше может быть хуже

Этот ценовой скачок также ставит под вопрос доступность будущих продуктов Valve. Компания готовит к выпуску Steam Machine – более мощную стационарную систему, и Steam Frame, но пока оба проекта сталкиваются с собственным дефицитом запчастей.

Учитывая текущую ситуацию, стоимость Steam Machine после релиза может легко пересечь отметку в 1000 долларов США, что сделает гейминг еще менее доступным для широкой аудитории.