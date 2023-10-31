Ubisoft назвала системные требования Avatar: Frontiers of Pandora

До долгожданного релиза игры Avatar: Frontiers of Pandora осталось всего чуть больше месяца. Разработчики из Ubisoft опубликовали системные требования будущей игры.

Avatar: Frontiers of Pandora будет четыре градации: минимальная (с AMD RX5700 или Nvidia GTX1070), рекомендованная, для энтузиастов и ультра.

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Системные требования Avatar: Frontiers of Pandora

Для всех вариантов требуется 16 гигабайт оперативной памяти и 90 гигабайт на SSD-накопителе. Для рекомендуемого уровня графики должно хватить AMD Ryzen5 5600x/Intel i5 11600k и AMD RX6700 XT/Nvidia RTX3060.

Для максимально возможного уровня графики (4К/60 кадров в секунду) – AMD Ryzen7 5800x3D/Intel i7 12700k и AMD RX 7900 XTX или Nvidia RTX 4080.

Системные требования игры Avatar: Frontiers of Pandora / Изображение Ubisoft

В игре будет использоваться технология AMD FSR 2 и FSR 3, чтобы игроки могли попытаться найти баланс между качеством изображения и производительностью. Frontiers of Pandora также будет поддерживать DLSS и XeSS. Релиз состоится 7 декабря 2023 года.

Трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora – смотрите видео