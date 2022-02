Avatar, Skull & Bones и Splinter Cell: самое интересное из квартального отчета Ubisoft

Компания Ubisoft опубликовала финансовый отчет и пообщалась с инвесторами. Она рассказала о своих последних результатах и вспомнила об играх, которые должны выйти в ближайшее время.

Вчера вечером компания Ubisoft провела закрытую конференцию для своих инвесторов, которая была посвящена обсуждению нового квартального отчета. В рамках этого события ее представители упомянули о последних результатах, а также рассказали о планах на будущее.

Последние результаты

Согласно официальным данным, за третий квартал нынешнего финансового периода (апрель – декабрь 2021 года) доход Ubisoft упал сразу на 17%. В целом же за это время ее прибыль составила 746 миллионов евро. Интересно, что более трети своих доходов эта компания получает из микротранзакций и продаж DLC.

Также известно, что Assassin's Creed Valhalla стала первой игрой в этой серии, которая смогла заработать более миллиарда долларов. А вот о доходах других своих проектов руководство компании не упомянуло. В открытом доступе есть только информация о том, что в Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 и Riders Republic геймеры проводят больше времени, чем в предыдущих частях.

Вспомнили представители этой компании и о серии Rainbow Six. Согласно новой информации, в Siege уже сыграло более 80 миллионов уникальных игроков, а в Extraction, которая вышла месяц назад – 5 миллионов.

Видеоигра Rainbow Six Extraction / Фото из магазина Ubisoft Store

Планы на будущее

В финансовом отчете Ubisoft также есть информация о планах на следующий финансовый год. Согласно этим данным, до апреля 2023 года она точно планирует выпустить Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora и Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Также ее представители отметили, что будут выходить и другие игры, правда, конкретизировать они не стали.

Интересно, что в этот раз последние почему-то вообще не упомянули о ремейке Prince of Persia: The Sands of Time, который должен был выйти еще в январе 2021 года. Также добавим, что в свежем отчете нет никакой информации об Assassin's Creed Rift и Beyond Good & Evil 2. Тем не менее они упомянули о недавно анонсированном ремейке Splinter Cell. Согласно новой информации, его разработка уже находится в активной фазе.

Представители руководства Ubisoft также рассказали, что компания намерена сохранить свою независимость и работать самостоятельно. Правда, одновременно с этим они отметили, что готовы рассматривать и варианты с ее продажей.

