Разработчики Baldur's Gate 3 поразили геймеров невероятным количеством разных концовок игры

Larian Studios, ответственные за самую ожидаемую RPG последних лет – Baldur's Gate 3, ошарашили геймеров, сообщив удивительное количество вариаций финала игры. Детальнее – в материале.

Один из аспектов, за которые геймеры больше всего ценят жанр RPG – это вариативность прохождения и, похоже, в долгожданной Baldur's Gate 3 с этим будет полный порядок.

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Baldur's Gate 3 имеет амбицию стать одной из самых больших игр в жанре с бесчисленными часами контента, чтобы увлекать игроков даже не на месяцы, а на целые годы.

За несколько недель до релиза проекта на ПК разработчики начали активную пиар-кампанию.

Многие прямые трансляции демонстрировали разные классы, расы, новых персонажей и даже контроверсионную эротическую сцену с участием друида в шкуре медведя.

Одной из самых амбициозных особенностей Baldur's Gate 3 будет сложная и удивительно продолжительная кампания. Ранее, например, стало известно, что игра будет содержать 174 часа кат-сцен и вполне понятно, чтобы увидеть их все геймерам не хватит и десятка прохождений.

Однако все это превзошла новость от блогера Fextralife, которому сотрудница Larian Studios намекнула на просто невероятное количество вариаций окончания игры.

Согласно его словам, ведущий автор студии Кристал Динг, заявила, что игра будет иметь 17000 вариаций концовок.

Детали будущего релиза: смотреть видео

Очевидно, что эти варианты не обязательно будут иметь кардинальные отличия друг от друга, а больше будут касаться судьбы всяческих NPC или дополнительных квестов.

Несмотря на это, заявленное количество все равно остается заоблачным и изрядно интригует и без того заинтересованных геймеров.