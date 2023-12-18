Автор оригинальных God of War раскритиковал последние игры серии – что ему не понравилось

Оказалось, что "отец" серии God of War – Дэвид Джаффе, разочарован тем, что новые игры франшизы существенно отличаются от оригинальных в одном интересном аспекте. Подробности – в материале.

Бывший сотрудник Santa Monica Studio – Дэвид Джаффе, стоявший у истоков серии God of War, выразил свое разочарование развитием характера Кратоса.

Важно PIN-UP Foundation доставил 97 тонн товаров первой необходимости в прифронтовые города за 7 месяцев

В первой God of War, вышедшей в 2005 году, главный герой Кратос предстал перед игроками как мстительный, бескомпромиссный и жестокий воин, но с тех пор он превратился в более комплексного персонажа.

Перезапуск God of War 2018 показал как "Призрак Спарты" живет тихой изолированной жизнью со своим сыном Атреем. На протяжении игры становится ясно, что протагонист стал более эмоциональным и более сдержанным в плане гнева.

God of War Ragnarok продолжила эту тенденцию, поскольку Кратос начал вдаваться в вопрос о своем месте в мире и еще больше уделять внимание отношениям с сыном.

Такое развитие персонажа покорило сердца большинства геймеров и заставило их сопереживать спартанцу.

Трейлер God of War: Ragnarok – смотреть видео

Однако оказалось, что Джаффе, покинувший Santa Monica Studio еще в 2007 году, не является поклонником этой новой личности Кратоса.

В видео на своем YouTube канале, создатель оригинального God of War объяснил, что, по его мнению, Кратос стал слишком "человечным" персонажем.

Он утверждает, что авторы новых игр перевели свои личные жизненные проблемы на Кратоса, сделав полубога более слабой версией того, кем он был в начале.

С одной стороны, это действительно так, ведь создатель перезапуска Кори Балрог и сам говорил, что главной темой игры стало отцовство именно из-за его собственного жизненного опыта, однако можно ли это назвать недостатком?

Миллионы геймеров, полюбивших Кратоса именно из игры 2018 года, вряд ли согласятся с мнением Джаффе.