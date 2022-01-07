Авторы Horizon Forbidden West представили новый трейлер, посвященный племенам

Представители Guerrilla Games поделились новой информацией об игре Horizon Forbidden West. На этот раз они рассказали о племенах, которые появятся в их будущей видеоигре.

Уже в следующем месяце должен состояться релиз Horizon Forbidden West, а потому и неудивительно, что разработчики из студии Guerrilla Games сейчас готовят свою аудиторию к этому событию. На прошлой неделе они поделились информацией о роботах с их видеоигры, а на этот раз рассказали о разных племенах.

К теме Бабуины, кабаны и плезиозавры: авторы Horizon Forbidden West рассказали обо всех новых роботах

Сразу же стоит отметить, что авторы подготовили трейлер на эту тему, а также небольшой текстовый материал с новыми фотографиями. Разработчики рассказали, что главной героине нужно будет столкнуться с представителями разных племен. А в трейлере они упомянули о таких:

Озерам – племя, проживающее на востоке и владеющее приграничными территориями.

Карха – племя, которое тщательно охраняет свои территории. Также его представители опасаются того, что скрыто на западе.

Утару – мирное племя, пытающееся песнями исцелить землю от красной болезни.

Тенакт – воинственное племя, долгое время состоявшее из трех разрозненных кланов. Но в какой-то момент они объединились из-за опасности со стороны представителей следующего племени.

Регаллы – повстанцы, которые научились покорять роботов. Последних они используют для достижения своих целей.

Horizon Forbidden West / Фото с PlayStation Blog

Также главная героиня упоминает еще одно очень сильное племя, проживающее на западе и занимающееся поиском различных секретов. Правда, точной информации о его представителях нет, а узнала она о них из слухов.

Horizon Forbidden West / Фото с PlayStation Blog

Также разработчики показали, как выглядят представители этих племен и их поселения. Из интересного еще можно отметить появление робота, который одновременно похож на буйвола и трицератопса.

Новый трейлер видеоигры Horizon Forbidden West: видео

, что релиз игры Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года на PlayStation. Базовое издание для PS4 стоит 1999 гривен, а для PS5 – 2299 гривен.