Авторы Terminator 2D делают игру по культовому мультфильму "Повелители вселенной"

Классический мультсериал 1980-х о Хи-Мене получит новое игровое воплощение. Студия Bitmap Bureau вместе с Limited Run Games готовит олдскульный боевик в духе аркад прошлого.

Проект уже имеет дату релиза и выйдет сразу на нескольких современных платформах, сообщает IGN.

Чем удивит Dragon Pearl of Destruction?

Проект получил название He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Это кооперативный боевик в стиле классических beat 'em up, которые были популярны в эпоху аркадных автоматов. Игру впервые показали в августе во время выставки Gamescom 2025, а теперь разработчики подтвердили дату выхода – 28 апреля.

Релиз запланирован для ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Вместе с анонсом команда представила трейлер, который делает ставку на ностальгию – знакомые образы, яркие цвета и динамичный экшен в духе 80-х.

Сюжет и персонажи

По сюжету главный антагонист Скелетор объединяется с Ивил-Лин и находит мощный артефакт – Драконью жемчужину разрушения. Ее сила угрожает погрузить планету Этернию в вечную тьму.

Игрокам предложат взять под контроль Хи-Мена, его сестру Ши-Ру, оружейника Дункана, Тилу и других знакомых персонажей. Задача классическая для серии – остановить зло и спасти родной мир.

Геймплей в стиле аркад

Dragon Pearl of Destruction делает ставку на проверенную формулу: двумерный экшен с возможностью локального кооператива для двух игроков. Разработчики обещают детальную пиксельную графику, отсылающую к эстетике мультсериала 80-х.

Трейлер He-Man and the Masters of the Universe – смотрите видео:

Среди особенностей – возможность оседлать легендарного боевого кота Хи-Мена, что должно добавить разнообразия в прохождение. В целом игра выглядит как любовное письмо к эпохе, когда жанр beat 'em up был одним из символов домашних консолей и аркадных залов.

Проект создается в сотрудничестве с компанией Mattel, которая владеет правами на франшизу "Властелины вселенной". Судя по подходу студии Bitmap Bureau, которая специализируется на современных играх с ретро-душой, новинка ориентирована прежде всего на фанатов классики и тех, кто вырос на оригинальном сериале.