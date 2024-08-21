Украинец стал лучшим игроком IEM Cologne 2024 по количеству хедшотов в Counter-Strike

Продолжается масштабный чемпионат IEM Cologne 2024 и команда NAVI показывает в этом году отличные результаты. Одним из таких стало первенство украинского игрока в количестве хедшотов в Counter-Strike. Наш киберспортсмен оторвался от второго места на целых 34 попадания.

Новый лидер

Первое место по количеству попаданий пока занимает Валерий “b1t” Ваховский. На его счету 159 точных выстрелов.

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Команда NAVI также обращает внимание на показатель хедшотов за раунд, где статистика Валерия "превышает все ожидания" – 0.53.

В целом рейтинг таков:

b1t (Украина) – 159 хедшотов.

ropz (Эстония) – 125 хедшотов.

flameZ (Израиль) – 124 хедшота.

Spinx (Израиль) – 117 хедшотов

mezii (Великобритания) – 115 хедшотов.

По показателю процента хедшотов участник NAVI занял второе место (69,4%), уступив лишь yuurih из бразильской команды FURIA, который выступил в двух матчах на IEM Cologne 2024.

Еще одно достижение – количество первых убийств в раунде. По результатам всех пройденных турниров b1t открывал счет 41 раз, заняв по этому показателю третье место среди всех игроков IEM Cologne 2024. Обогнали его лишь flameZ (46) и jL из Литвы (42 раза).

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