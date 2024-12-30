Киберспортивная команда B8 по CS 2 выкупила игрока у другой украинской организации

Коллектив B8 объявил об изменениях в своем составе по Counter-Strike 2. К команде присоединился игрок из другой украинской киберспортивной организации.

B8 не удалось пробиться в основную стадию шанхайского "Мейджора", ведь они с треском провалили RMR турнир. Очевидно, команде были необходимы изменения и они не заставили себя ждать, сообщает 24 Канал.

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Обновленный состав будет готовиться к старту сезона

B8 попрощались с Арсением Деревинским, известным под ником cptkurtka023. На его место организация приобрела другого украинца – Артема "kensizor" Капрана.

Последний выступал за команду известного футболиста Евгения Коноплянки – kONO.

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В ее рядах 18-летний киберспортсмен имел средний рейтинг 1.22 с 1.15 KPRW и 119 DPRW на 143 картах в 2024 году.

На единственном LAN-турнире – IESF World Championship, игрок показал себя на удивление хорошо, записав в свой актив рейтинг 1.40.

Следующим соревнованием для обновленного состава B8 станет закрытая квалификация на BLAST Bounty Spring 2025, которая начнется уже 14 января.