Бабуины, кабаны и плезиозавры: авторы Horizon Forbidden West рассказали обо всех новых роботах

Разработчики Horizon Forbidden West поделились интересной информацией о своей игре. Они коротко рассказали обо всех новых роботах, которые появятся в их видеоигре.

Разработчики из студии Guerrilla Games продолжают готовить свою аудиторию к релизу видеоигры Horizon Forbidden West. Несколько дней назад они рассказывали порталу Game Informer о новом змееподобном роботе, а уже сегодня решили поделиться информацией сразу обо всех.

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Rollerback

Робот, который очень напоминает гигантского броненосца. В бою он может сворачиваться в клубок и катиться в сторону своих врагов. Также интересно, что он способен не только стрелять своей чешуей, но и возвращать ее обратно с помощью установленных на его теле магнитов.

Rollerback / Фото с сайта Game Informer

Burrower

Журналисты отметили, что этот враг похож на выдру или ласку. Движется он очень быстро, а также может рыть туннели и плавать. В бою использует высокочастотный звук, способный оглушить главную героиню.

Burrower / Фото с сайта Game Informer

Bristleback

Механические создания, которые напоминают обычных кабанов. Представители этого вида передвигаются стадами, а ресурсы добывают с помощью своих клыков. Последние они способны использовать в бою, правда, в целом это достаточно мирные роботы.

Bristleback / Фото с сайта Game Informer

Clamberjaw

Роботы, которые очень похожи на бабуинов. Эти механические приматы ловкие и агрессивные, а также могут залезать на деревья и другие вертикальные поверхности. Живут группами, а в их арсенале есть немало приемов.

Clamberjaw / Фото с сайта Game Informer

Tremortusk

Журналисты назвали это создание гибридом мамонта и боевого слона. Этот робот может похвастаться своей броней и большим количеством оружия, которое он использует в бою. Кстати, такими механическими животными будут управлять представители одного племени.

Tremortusk / Фото с сайта Game Informer

Clawstrider

Механические создания, напоминающие велоцирапторов. Они передвигаются группами, двигаются очень быстро, а в бою могут использовать свои когти и высокочастотный звук, способный оглушить врага. Интересно, что этих роботов можно даже оседлать.

Clawstrider / Фото с сайта Game Informer

Shellsnapper

Робот, который очень похож на гигантскую черепаху. Представители этого вида обитают у водоемов, а также тщательно охраняют свою территорию. В бою этот робот может кусаться и стрелять мощными струями воды. Также он может похвастаться очень крепким панцирем.

Shellsnapper / Фото с сайта Game Informer

Tideripper

Механические животные, которые очень напоминают плезиозавров. В целом это мирные роботы, которые живут в воде, а для добывания ресурсов используют фильтры. Авторы отметили, что в случае необходимости (для самозащиты) они могут выбираться и на сушу.

Tideripper​ / Фото с сайта Game Informer

Sunwing

Летающие роботы, которых журналисты сравнили с птерозаврами. На их крыльях установлены солнечные панели, которые они используют для накопления энергии. Разработчики отметили, что к этим роботам очень трудно приблизиться, а особенно, когда они находятся в неподвижном состоянии.

Sunwing / Фото с сайта Game Informer

, что релиз игры Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года на PlayStation. Базовое издание для PS4 стоит 1999 гривен, а для PS5 – 2299 гривен.