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Геймеры нашли способ удвоить частоту кадров в GTA 6, но игра превратилась в ускоренный хаос, сообщает Gamerant.

Как удвоить FPS в GTA 6 на Xbox

Пользователь Reddit под ником Meowwie64 выяснил, что для снятия ограничения частоты кадров в версии игры 01.002.001 на консолях Xbox требуется монитор с частотой 120 герц.

Далее игроку необходимо выполнить целую последовательность действий:

установить в настройках консоли режим 60 герц;

запустить GTA 6 и дождаться появления 6 звезд в интро;

после этого нужно вернуть частоту 120 Гц;

запустить другую игру через Xbox Guide;

сразу вернуться в GTA 6 с помощью функции Quick Resume.

Хотя это дарит игрокам желанные 60 FPS, играть становится практически невозможно.

Главный нюанс заключается в том, что Rockstar привязала частоту кадров непосредственно к физическому движку и скорости игры. В результате разблокировка частоты кадров не просто повышает плавность, но и ускоряет игровой процесс в 2 раза.

Персонажи Джейсон и Люсия начинают двигаться в два раза быстрее, а физика поведения объектов становится хаотичной, хотя кат-сцены и диалоги остаются нормальными.

Демонстрация бага: смотрите видео

Официально GTA 6 работает с жестким ограничением в 30 кадров в секунду на всех консолях, поскольку, по словам Роба Нельсона, даже PS5 Pro не обладает достаточной мощностью для стабильной частоты 60 кадров.