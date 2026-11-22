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Геймери знайшли спосіб подвоїти частоту кадрів в GTA 6, але гра перетворилася на прискорений хаос, інформує Gamerant.

Як подвоїти FPS у GTA 6 на Xbox

Користувач Reddit під нікнеймом Meowwie64 з'ясував, що для зняття обмеження кадрів у версії гри 01.002.001 на консолях Xbox потрібен монітор із частотою 120 герц.

Далі гравцеві необхідно виконати цілу послідовність дій:

встановити в налаштуваннях консолі режим 60 герц;

запустити GTA 6 та дочекатися появу 6 зірок в інтро;

після цього потрібно повернути 120 герц;

запустити іншу гру через Xbox Guide;

відразу повернутися в GTA 6 за допомогою функції Quick Resume.

Хоча це дарує гравцям омріяні 60 FPS, грати стає практично неможливо.

Головний нюанс полягає в тому, що Rockstar прив'язали частоту кадрів безпосередньо до фізичного рушія та швидкості гри. У результаті розблокування частоти кадрів не просто підвищує плавність, а прискорює ігровий процес у 2 рази.

Персонажі Джейсон і Люсія починають рухатися удвічі швидше, а фізика поведінки об'єктів стає хаотичною, хоча катсцени та діалоги залишаються нормальними.

Демонстрація багу: дивіться відео

Офіційно GTA 6 працює із жорстким лімітом у 30 кадрів на секунду на всіх консолях, оскільки за словами Роба Нельсона, навіть PS5 Pro не має достатньої потужності для стабільних 60 кадрів.