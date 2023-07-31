Забавный баг Hogwarts Legacy превратил главного героя в ежа Соника: интересное видео

Игроку Hogwarts Legacy случайно удалось превратить своего персонажа в копию ежа Соника, после чего он поделился этим смешным случаем на развлекательном портале.

Баги в играх могут быть разрушительной силой, уничтожающей всякое удовольствие от игрового процесса, но иногда невинные ошибки наоборот лишь радуют геймеров.

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Под такую классификацию подходит ситуация, в которую попал пользователь Reddit под ником pastadudde.

Геймер играл в хитовую Hogwarts Legacy и случайно сумел превратить своего персонажа в эдакий энергетический шар, который достаточно сильно напоминает известного синего ежа Соника, когда тот бежит или катится.

Трансформация оказалась перманентной, ведь pastadudde смог передвигаться по миру игры и даже был распознан NPC в этой удивительной форме.

Забавная ситуация: смотреть видео

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Как объяснил герой видео, баг стал результатом попытки осуществить уклонение с одновременным использованием одной из анимаций эмоций, которые в игру добавила модификация Emote.

Этот забавный случай не только насмешил немало геймеров, но и показал трудности создания модификаций для больших и комплексных игр, ведь они могут вызвать самые неожиданные баги.