Это не ошибки, это аномалии: игроки шутят над багами STALKER 2, пока студия обещает исправления

S․T․A․L․K․E․R․ 2: Сердце Чернобыля наконец-то здесь и буквально взрывает мировые рейтинги. Игра обогнала продажи таких лидеров, как Call of Duty и SteamDeck, положила украинский интернет и вызвала огромную волну обсуждений по всему миру. Не обошлось и без мемов, многие из которых касались багов в игре. Как шутят поклонники франшизы, это аномалии, а не баги.

Немного ошибок есть, но исправления обязательно будут

Уже с первых часов запуск вызвал бурную реакцию благодаря багам и техническим проблемам с FPS. Обозреватель GamesRadar, например, назвал S․T․A․L․K․E․R․ 2 "лучшей, но самой сломанной игрой", в которую он играл за весь год. Однако студия GSC Game World предупредила игроков, что им следует ожидать некоторых "неровностей" – нет ничего удивительного в том, что игра таких масштабов и сложности в первый день запуска имеет немного багов, пишет 24 Канал.

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Разработчики активно коммуницируют с аудиторией на своей странице в соцсети X. Они опубликовали объявление, в котором выразили не только благодарность за поддержку проекта, но и пообещали внимательно следить за всеми замечаниями:

S.T.A.L.K.E.R. 2 – это масштабная игра. Мы понимаем, что в такой игре все еще могут быть шероховатости. Никогда раньше мы не выпускали проект подобных размеров. Мы обещаем быть рядом, следить за вашими отзывами и как можно быстрее исправлять любые проблемы, требующие нашего внимания,

– говорится в объявлении.

Студия говорит, что выпустит исправления "в первые дни после релиза". Далее ожидаются большие обновления, которые будут включать "постоянные улучшения". Также добавят бесплатный внутриигровой контент. План по его выпуску покажут уже в декабре.



Читайте полное объявление от GSC Game World / Фото GSC Game World

Сейчас оценки колеблются в районе 76-80% и являются преимущественно положительными. Негативные отзывы в основном сводится к жалобам на производительность и технические проблемы, а положительные отмечают невероятную атмосферу, замечательное расширение мира прошлых игр, сюжет, глубину, масштабность и многое другое. Поэтому нет причин сомневаться, что после некоторой доработки игра будет становиться все лучше, и в какой-то момент избавится от своих багов, чтобы не только стать одной из лучших игр этого года, но и оставаться актуальной в течение многих лет в дальнейшем.

Что говорят игроки

Стоит отметить, что не всех игроков расстроили баги. Многие говорят, что они являются частью атмосферы всей франшизы. Каждый, кто играл предыдущие игры, выпущенные много лет назад, прекрасно знает об ошибках, нестабильность и периодические рывки в S.T.A.L.K.E.R. Но это сформировало часть впечатлений от этой игры и памяти о ней, погружая в своеобразную ностальгию. Поэтому фанаты готовы к такому положению вещей.

В одном из случаев игрок увидел, как NPC подбросило в воздух и понесло, как бумажку или пакет на ветру. Вряд ли это именно аномалия, являющаяся частью сюжета. Кто-то наложил на видео саундтрек из "Секретных материалов":

В другом случае игроки замечали застревание в текстурах:



Модель персонажа провалилась в текстуры / Скриншот 24 Канала

Также сообщают, что вместо костюма или брони можно надеть батон. Он весит 4 килограмма и дает немного защиты. Вероятно, это ошибка самого изображения в инвентаре.



Батон вместо костюма / Скриншот 24 Канала

В соцсетях можно встретить огромное количество мемов по этому поводу. Например, в одном из случаев пользователь адаптировал старый мем про "книгу учета книг учета", заменив надпись на "Книга учета багов в S.T.A.L.K.E.R. 2".

Не обошлось и без насмешки над россиянами. Поскольку недавно там прозвучали заявления о том, что за покупку S.T.A.L.K.E.R. 2 может наступить наказание, в сети предлагают пугать россиян уголовной ответственностью за скачивание игры.

Некоторые уже даже реализовали эту идею. Один из пользователей ответил россиянину, который играл в S.T.A.L.K.E.R. 2, что передал в правоохранительные органы информацию о его нарушении. После этого твит российского игрока, который, вероятно, является интернет-пиратом, был удален:



Троллинг россиян набирает обороты / Скриншот 24 Канала

Наконец, один из самых смешных багов, которые сейчас нашли игроки, просто не требует комментирования. Смотрите видео: