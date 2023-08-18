Larian пригласили специальных координаторов для сексуальных сцен Baldur's Gate 3

Новый бестселлер Baldur's Gate 3 от Larian Studios стал мегапопулярным в том числе благодаря своим интимным сценам. Теперь актеры рассказали, насколько тщательно студия подошла к их подготовке.

Студия Larian наняла специально обученных координаторов интимной близости, чтобы актеры чувствовали себя комфортно во время съемки романтических сцен для игры.

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Интимные координаторы в Baldur's Gate 3

В интервью актрисы Дженнифер Инглиш и Девора Вильде, играющие полуэльфийку-клерка Шедоухарт и воина-гитьянку Лаэзель, похвалили Larian за нанятых специалистов.

Я вообще не испытывала ничего неприятного при записи. А у меня довольно низкий порог отвращения,

– рассказала Дженнифер Инглиш.

Интимные координаторы широко используются в кино и телевидении, но не в играх. Студия Larian считает себя одной из первых, кто привлек ее в производстве игры. Таких специалистов также привлекали при съемке сцен в игре Immortality.

Геймплей игры Baldur's Gate 3: смотрите видео

Коллега Дженнифер, Девора Вильде, сыгравшая Лаэзель, ранее появлялась в многолетнем британском сериале Hollyoaks. Девор говорит, что образ может быстро стать второй натурой, даже если вы играете мифическое существо с зеленой кожей и острыми ушами.

Актриса отдельно высказалась по поводу громкой сцены с медведем, ставшей "визитной карточкой" игры. "Это показывает, насколько безумна эта игра", – подчеркнула Девора Вильде.