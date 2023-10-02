Baldur's Gate 3 доминирует в рейтингах Steam даже спустя месяцы после релиза

Сразу же после релиза поклонники с огромной любовью приняли игру Baldur's Gate 3. Статистика Steam показала, что даже через месяцы после выхода игры народная любовь к ней не угасает.

Игра привлекла геймеров благодаря увлекательному геймплею и разнообразным диалогам и сюжетным опциям, как сообщается, с 17 тысячами возможных разных концовок игры.

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Baldur's Gate 3 доминирует в рейтингах Steam

Фанатам настолько понравилась игра, что они значительно превысили спрос, который Larian Studios ожидала своей новой итерации франшизы Baldurs Gate. Разработчики ожидали пика в 100 тысяч игроков, но никак не полмиллиона, которого игра достигла в начале августа.

После двух месяцев с момента релиза игры Baldur's Gate 3 количество игроков достигло почти одного миллиона, официальное количество одновременных игроков – 875 343.

Но учитывая столь невероятный рекорд фанаты еще больше удивлены тем, что BG3 удалось удержать ажиотаж среди игроков и не снизить количество игроков. Ведь спустя почти два месяца после выпуска она до сих пор набирает по 300 тысяч одновременных игроков.

Поклонники были в восторге от Baldur's Gate 3 благодаря возможности повторного воспроизведения Larian Studios предоставила игрокам множество разных классов и сборников, каждый со своим уникальным стилем игры.