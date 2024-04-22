Вы пропустили много интересного в Baldur's Gate 3: игроки нашли кое-что в одной из локаций

Baldur's Gate 3 –насыщенная и разнообразная. Она скрывает много секретов, которые игроки будут раскрывать годами. Особенно это заметно в первой части. В определенной степени это связано с тем, что игра долго разрабатывалась и долгое время находилась в раннем доступе. Создатели постоянно что-то исправляли и добавляли. Даже сейчас, после релиза, они готовятся к выпуску новых "злых" финалов.

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Речь на этот раз идет о локации, которая называется Роща Друидов (Druid Grove). Это, пожалуй, наиболее наполненное, глубокое и интересное место, поэтому игроки все еще открывают секреты прохождения ее квестов. Поскольку Baldur's Gate 3 длительное время находилась в раннем доступе, на ее разработку было потрачено гораздо больше времени и усилий, чем на другие.

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Вот почему в первом акте есть больше вариантов для выполнения задач, чем в третьем. Вот почему игроки все еще открывают для себя бесчисленные способы выполнения квестов в Гаю. Вы можете нарушать последовательность квестов или случайно находить подсказки, что позволит вам преодолеть кризис Друидов и Тифлингов различными способами.

Одним из самых значимых путей является друидка Кага (Kagha), лидерка, которая пытается запечатать Гай с помощью запретного ритуала. Большинство игроков пытаются сначала освободить Халсина (Halsin) и использовать его власть, чтобы положить конец кризису.

Как отмечают пользователи на Reddit, в Baldur's Gate 3 есть много способов пройти этот квест, и еще больше вариантов для тех, кто играет за друида. Оказывается, что Кагой манипулируют Теневые друиды, и это то, чего не замечает огромное количество игроков, которые спешат завершить квест наиболее быстрым и прямым путем.

Удивительное количество игроков пропустили сюжет о манипуляциях Кагой, несмотря на то, что есть доказательства, которые можно найти, прокравшись к ее дому или наткнувшись на письмо, доказывающее ее вину, в болоте. Это означает, что есть игроки, которые завершили первый акт, так и не узнав об истинной угрозе в Гаю Друидов.

Количество переменных, доступных в первом акте, впечатляет, и люди все еще открывают их, проходя игру заново снова и снова. К счастью, Baldur's Gate 3 относится к тем играм, которые вызывают желание начать все сначала с новым персонажем уже через несколько часов после финала, так что у вас есть множество шансов увидеть все, что может предложить Гай Друидов.