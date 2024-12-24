Лучшая игра 2023 года – Baldur's Gate 3, продолжает иметь большой успех среди геймеров и они проявляют свою любовь к проекту самыми разнообразными способами, информирует 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Интересно Baldur's Gate 3 покупали даже в Ватикане – разработчики поделились забавной статистикой

Произведения фанатов часто бывают в форме косплея или рисунков, но иногда они придумывают еще более креативные чествования.

Например, пользователь Reddit под ником Adorable_Position938 удачно соединил грядущее Рождество и любовь к BG 3 и создал партию праздничного печенья, вдохновленного персонажами RPG.

Фанат испек классические имбирные пряники в форме человечков и использовал глазурь, чтобы украсить их так, чтобы они напоминали Астариона, Шэдоухарт, Лей'зель и Императора.

Герои игры и их вкусные протеже / Фото с Reddit @Adorable_Position938

Работа геймера поразила публику бережным вниманием к деталям: клыками Астариона и голубыми глазами Шэдоухарт.

Детальный взгляд на вкусности / Фото с Reddit @Adorable_Position938

Также фанатов игры в комментариях изрядно порадовало то, что пряничная Лей'зель намеренно нарисована с серьезным лицом вместо улыбки, что удачно подчеркивает характер персонажа в игре.