Хитовая RPG от Larian Studios все еще способна удивить своих поклонников, что доказала находка пользователя Reddit, информирует 24 Канал со ссылкой на его сообщение на платформе.

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Неожиданные реплики подходят характеру Тинесерды

Одной из ключевых особенностей ролевых игр является возможность отыгрывать выбранный вектор поведения для своего героя и получать в зависимости от этого уникальную реакцию от других неигровых персонажей.

Baldur's Gate 3 возводит подобную функцию в абсолют, даруя геймерам неповторимую свободу действий. Одним из примеров этого, является то, что проект позволяет находиться в романе с кем-то из компаньонов, даже несмотря на низкий уровень одобрения.

Пользователь Reddit под ником Hyperspace_Towel стал свидетелем именно такой ситуации, обнародовав редкие реплики Тинесерды – одной из самых популярных героинь Baldur's Gate 3.

Он сумел начать отношения с дерзкой персонажкой лишь с 20 баллами одобрения, что позволило ему увидеть удивительно редкий диалог.

Личность – это еще не все, я считаю. Многие отношения могут длиться только благодаря физическому влечению,

– говорится в одной из реплик.

Многие геймеры также увидели эти строки впервые, несмотря на то, что неоднократно проходили BG 3.

Дело в том, что по сравнению с другими компаньонами, Тинесерда достаточно легко позволяет накопить очки одобрения, поэтому многие игроки, вероятно, пропустили эту "сторону" персонажки, когда заводили с ней роман.