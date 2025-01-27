Хітова RPG від Larian Studios все ще здатна здивувати своїх шанувальників, що довела знахідка користувача Reddit, інформує 24 Канал з посиланням на його допис на платформі.

Цікаво Baldur's Gate 3 купували навіть у Ватикані – розробники поділилися кумедною статистикою

Неочікувані репліки підходять характеру Тінесерди

Однією з ключових особливостей рольових ігор є можливість відігравати обраний вектор поведінки для свого героя та отримувати залежно від цього унікальну реакцію від інших неігрових персонажів.

Baldur's Gate 3 зводить подібну функцію в абсолют, даруючи геймерам неповторну свободу дій. Одним із прикладів цього, є те, що проєкт дозволяє перебувати в романі з кимось з компаньйонів, навіть попри низький рівень схвалення.

Користувач Reddit під ніком Hyperspace_Towel став свідком саме такої ситуації, оприлюднивши рідкісні репліки Тінесерди – однієї з найпопулярніших героїнь Baldur's Gate 3.

Він зумів розпочати стосунки з зухвалою персонажкою лише з 20 балами схвалення, що дозволило йому побачити напрочуд рідкісний діалог.

Особистість – це ще не все, я вважаю. Багато стосунків можуть тривати лише завдяки фізичному потягу,

– йдеться в одній з реплік.

Чимало геймерів також побачили ці рядки вперше, попри те, що неодноразово проходили BG 3.

Річ у тому, що порівняно з іншими компаньйонами, Тінесерда досить легко дозволяє накопичити очки схвалення, тож багато гравців, ймовірно, пропустили цю "сторону" персонажки, коли заводили з нею роман.