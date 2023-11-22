Геймер допустил ряд ужасающих ошибок в начале Baldur's Gate 3: чем это закончилось

Игроку Baldur's Gate 3 удалось случайно начать так называемое "злое" прохождение игры после нескольких неудачных решений в начале первого акта. Геймер уверяет, что все вышло совершенно случайно.

Одной из сильных сторон Baldur's Gate 3 есть то, что история может адаптироваться почти к любому решению игроков. Не важно – это мелкое решение или смерть главного героя – игра учитывает это в ходе вашего прогресса.

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Случайное "злое" прохождение BG3

Однако такая адаптивность – это палка с двумя концами. Поскольку разрешено любое решение, игра с легкостью позволит вам продолжить некоторые из менее нравственных путей в игре. А если вы не принимаете эти решения намеренно, вы можете случайно сделать своего персонажа одним из самых плохих людей в мире.

Именно это и случилось с одним из геймеров. Он рассказал о своем опыте неудачных решений в Baldur's Gate 3, заявив, что допустил каждую ошибку, которую только мог допустить.

Я только получил игру несколько дней назад. Я в первом акте и уже не знаю, как быть дальше. Я ничего не знал об игре. В общем я новичок в играх, особенно в компьютерных играх, и допустил ошибки. Большие, очень большие ошибки,

– рассказал игрок.

Первая большая ошибка произошла в Гае друидов, который обычно является одним из первых моральных решений, с которыми сталкиваются игроки. Однако этот игрок даже не смог сделать выбор, поскольку случайно побудил друидов убить всех беженцев, пока выяснял для себя элементы управления.

Геймер также вынужден был обезглавить Карлах после того, как она не успокоилась во время их первой встречи. Также он убил сову и ее детеныша – тоже случайно. Кроме того, игрок потерял Гейла после того, как отказался дать ему какие-либо магические предметы.

Геймер боится, что он слишком далеко зашел в "злом" прохождении игры. Остается только надеяться, что он скоро разберется с особенностями прохождения Baldur's Gate 3.